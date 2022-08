Que no decaiga: CFK revuelve el archivo para desacreditar la causa Vialidad

Luego del fin de semana de tensión que se vivió en su domicilio de Recoleta, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a la carga, a través de sus redes sociales, para criticar la causa de Vialidad que la acusa de haber liderado una “asociación ilícita”. En sus cuentas personales publicó una entrevista al juez de la Corte Suprema de Santa Fe Daniel Erbeta, donde el magistrado critica la causa que la investiga por presuntamente haber direccionado la obra pública de Santa Cruz.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

“En el video del siguiente tuit vas a escuchar al Dr. Daniel Erbetta hablar sobre el juicio oral de “Vialidad”. ¿Que quién es? Mirá su CV", escribió la vicepresidenta junto al detalle de la carrera judicial del ministro de la Corte santafecina. En el fragmento, que dura unos 15 minutos, Erbetta apunta contra la causa que lidera el fiscal Diego Luciani al asegurar que la sociedad está “escuchando que el imputado (Cristina Kirchner) debe probar su inocencia”, a lo cual agrega: "En una facultad de Derecho a alguien que dijera esto obviamente no pasa la materia".

"Si (la causa) tiene algún valor es el valor pedagógico, porque es un proceso que nos permitiría a nosotros enseñarle a los alumnos cómo no debe ser un debido proceso penal, cómo no debe actuar un fiscal y cómo no debe actuar un juez", profundizó el juez y completó: "Este proceso no puede sostener ningún tipo de validez, por lo tanto, el valor pedagógico del juicio de Vialidad es muy grande, porque por vía negativa nos permitiría explicarles a los alumnos el problema del debido proceso".

Esta mañana se conoció que la vicepresidenta será la única oradora en el Congreso del PJ bonaerense que el próximo sábado se llevará adelante en Merlo, según lo confirmó la senadora del Frente de Todos Juliana Di Tullio. La aparición de la expresidenta en el acto partidario se dará una semana después del discurso que ofreció ante la militancia que se concentró en las inmediaciones de su casa de Recoleta y en medio de la tensión generada por la intervención de la Policía de la Ciudad en esas circunstancias.

"El sábado 3 hacemos el congreso partidario del PJ de la provincia de Buenos Aires, al mediodía hablará Cristina como única oradora. La palabra de Cristina siempre nos da el norte, nos dice para dónde hay que ir, qué hay que hacer, nos ordena. Los peronistas confiamos en la conducción política siempre", sostuvo en declaraciones a El Destape.

También podés leer Cristinazo de doble filo

El acto del PJ bonaerense, que conduce su hijo Máximo Kirchner, será en La Quinta “La Colonial”, donde participarán las autoridades del partido, unas 900 personas. La expresidenta, que enfrenta un pedido de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, hablará para todos cerca del mediodía.

Chau pacto de la Recoleta

Este lunes el gobierno porteño denunció que el kirchnerismo incumplió el acuerdo sostenido el pasado sábado tras los incidentes ocurridos, ya que desde en las últimas horas del domingo grupos de militantes volvieron al barrio de Recoleta y acamparon en la calle. En ese contexto, el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, advirtió que "no le va a temblar el pulso para usar la fuerza" para intervenir en caso de que considere necesario hacerlo.

“No me va a temblar el pulso para usar la fuerza pública cuando tenga que hacerlo para recuperar la paz social, pero nuestra responsabilidad como funcionarios es agotar todas las instancias de diálogo antes de llegar a esa medida", sostuvo este lunes en declaraciones a Radio Mitre.

También podés leer Corta vida al centro

En particular, puso el foco en que el corte de calles, las batucadas y los fuegos artificiales no eran parte del pacto suscripto en una audiencia entre funcionarios porteños y del gobierno nacional.

"Lo que empezó como un aliento de la militancia a su líder, terminó después en parrilladas, batucadas y fuegos artificiales. Ellos quieren una provocación constante para generar violencia", sostuvo D´Alessandro en diálogo con el canal TN.

De esa manera, el ministro porteño criticó la concentración de militantes para esperar el regreso de Cristina Kirchner luego de pasar la jornada en la casa de su hija Florencia, en el barrio de Monserrat, lo que se produjo cerca de las 20 y fue seguido por una importante desconcentración de la militancia.

“No quiero redoblantes, no quiero cortes de calles, no quiero fuegos artificiales y ése fue el compromiso que asumieron ellos. Lo cumplieron hasta ayer, a las 19, cuando llegaron 350 militantes de Ituzaingó y cortaron la calle. Volvió la Infantería y restituimos la circulación; gracias a Dios no hubo enfrentamientos”, detalló.

En respuesta, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, sostuvo que "los que montan provocación permanente y quieren ir a un escenario de violencia" son quienes integran Juntos por el Cambio.

“Evidentemente lo que molesta es el peronismo y el amor que tiene el pueblo hacia Cristina. Ellos están provocando y quieren ir a un escenario de violencia. En un momento la democracia no les sirve más y mutan el discurso del republicanismo y las instituciones a ese culto a la violencia que lo vimos en 2001”, sostuvo el dirigente de La Cámpora en declaraciones a El Destape Radio.

En este sentido, aseguró que los socios cambiemitas quieren un país “para un grupo selecto” y remarcó que las declaraciones de D’Alessandro son “una irresponsabilidad absoluta”.

Por su parte, los diputados del Frente de Todos Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés concretaron la denuncia que anunciaron el sábado contra las autoridades porteñas por la filmación a los manifestantes que se acercaron a la casa de la expresidenta.

Los legisladores oficialistas pidieron que se investiguen "las eventuales responsabilidades penales del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y su Ministro de Justicia y Seguridad".