CFK: "Me piden 12 años por los 12 años del mejor gobierno de la historia"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que le hubiese gustado "hablar hoy ante el tribunal" que la juzga en la causa denominada Vialidad luego de que los fiscales "leyeron su guión durante nueve jornadas", en referencia a la exposición de su alegato en el debate oral y público, y a la negativa del tribunal a concederle la posibilidad de ampliar hoy su indagatoria. "En 2019 ya dije que la sentencia estaba escrita", señaló la expresidenta y calificó el alegato del fiscal Diego Luciani como “un guión malo y falso”. También apuntó contra la oposición y los medios hegemónicos.

“No es la primera vez que sucede. El 2 de diciembre de 2019 pedí que fuera televisada y no se me permitió. No debía sorprenderme porque, tal como dije en esa oportunidad, la sentencia ya estaba escrita”, recordó a través de una exposición transmitida en redes sociales.

“Nadie sabe de donde salen las cifras de las que se habla", dijo en referencia a la causa. "Nada de lo que dijeron los fiscales fue probado, no solamente no fue probado. sino que además, se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. y lo pudimos ver con los testimonios de los propios testigos citados por el fiscal", se quejó.

Siguiendo esta línea, dijo que "muchos de los testimonios propuestos por los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani finalmente colapsaron" en el marco del juicio Vialidad y cuestionó la cobertura del caso de los diarios Clarín y La Nación, a los que tildó de ser "las dos naves insignias del 'lawfare'". “Nunca cubrieron el juicio y de repente estaban todos los días ahí”, apuntó. y dijo que "solo dos medios cubrieron todas las audiencias del juicio: Ámbito Financiero y Página 12"

Durante la transmisión, aprovechó para cuestionar a la oposición, luego de confundirse la cámara que la estaba tomando: "No soy actriz, ni tengo tanta experiencia en los set de televisión como otros dirigentes políticos".

CFK señaló que luego de que Vialidad presentó una denuncia "el juez (Julián) Ercolini, que en 2011 se había declarado incompetente y remitido todas las denuncias a Santa Cruz, ahora se declaraba competente, pero con la novedad de que incluían la asociación ilícita".

La exmandataria denunció que luego de esa presentación judicial realizada por el entonces titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, "comenzó una feroz campaña política y mediática" que apuntaba a "hacerle un planteo a la sociedad de que se habían cobrado obras pero que no se habían hechos". "O sea, una estafa monumental. La creación de sentido común era `cobraron, pero no lo hicieron´", añadió.

"Ninguno de nosotros se profugó cuando nos persiguieron o acusaron. El único dirigente que lo hizo es macrista y es Rodríguez Simón", acotó. "Está prófugo y es el único dirigente que está prófugo, y no es peronista. A la primera citación que tienen, huyen... lleva más de 600 días prófugo", disparó.

También, cuestionó que los fiscales Luciani y Mola no hayan observado, en el marco del juicio oral por la causa Vialidad, la "frecuencia y la familiaridad de la relación" entre el empresario de la construcción Nicolás Caputo, amigo personal del expresidente Mauricio Macri, y el exsecretario de Obras Públicas José López. “Nicky Caputo tenía un notorio grado de familiaridad en sus comunicaciones con José López. ¿Quién es Nicky Caputo? El amigo del alma de Mauricio Macri. Jugaba al fútbol en la quinta de Macri. ¿Les suena?", ironizó y dijo: “La que me siento muy boluda soy yo”.

“Hay un tema de familiaridad que lo van a ver solo con Niky Caputo y Eduardo Gutiérrez (empresario del grupo Farallón). Nos les llamó la atención a los fiscales y a los jueces del tribunal”, planteó la vicepresidenta al mostrar los mensajes de texto entre José López y el empresario de la construcción .

Además, se refirió a la participación de Luciani en los torneos de fútbol amateur que se organizan en la quinta de Macri."El fiscal Luciani comparte comparte vestuario con Nicolás Caputo cuando juegan en Los Abrojos", aseveró.

“El partido judicial no solamente va a estigmatizarnos a nosotros a los peronistas, los kirchenristas, los nacionales, populares, como quieran llamarlos, sino que los va a proteger a ellos, porque los está protegiendo”, apuntó.

"Me piden 12 años por los 12 años del mejor gobierno de la historia", dijo en referencia al pedido de condena de la Fiscalía.

"El lawfare tiene un escalón superior en Argentina, acá no se trata solamente de estigmatizar o confundir a los gobiernos populares con asociaciones ilícitas, sino que protegen a los que verdaderamente roban en el país", afirmó.

Con una gran expectativa por el mensaje de la exmandataria, un puñado de militantes se reunió este martes en la puerta del departamento de La Recoleta y en el Congreso.