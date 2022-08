Massa renunció a la presidencia de Diputados y ya se trata a su reemplazante

En una sesión especial que llegó al cuórum necesario a partir de la presencia de 186 bancas, el flamante ministro de Economía, Desarrollo Productivo, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Massa, renunció a su banca en la Cámara de Diputados en un discurso donde aseguró que "hoy termina una etapa y mañana empieza otra". Bajo la presidencia interina del opositor Omar de Marchi, el pleno del recinto trata la propuesta del Frente de Todos (FdT) para nombrar a Cecilia Moreau como su sucesora.

"Si algo me enseñó este lugar es a escuchar mucho más que hablar, a aprender, a tolerar, a convivir en la diferencia a intentar, hasta el último instante, a buscar acuerdos", aseguró el tigrense en su último discurso como legislador, donde agregó: "Desde mañana voy a venir una y cien veces a esta casa del pueblo y la democracia a buscar que entre todos aquellos que tenemos la convicción y el compromiso de que este país sea un país un poquito mejor, podamos darle a los argentinos en cuatro, cinco o diez temas políticas de Estado". "La sociedad espera que en algunos temas nos abracemos y caminemos hacia adelante porque la Argentina es un país con una enorme riqueza que tiene que transformarse en riqueza para su sociedad", completó.

El plenario legislativo solicitado por el FdT es presidido por el vicepresidente de la Cámara, Omar De Marchi (Juntos por el Cambio), hasta que se designe a quien completará el mandato que el designado superministro dejará inconcluso.

El interbloque de JxC adelantó que se abstendrá de la votación. "Le toca a la primera minoría, que es el oficialismo, tener la presidencia de la Cámara de Diputados. Este cambio es por cuatro meses porque en diciembre se eligen de nuevo todas las autoridades de la Cámara baja. Nosotros nos vamos a abstener hoy", anticipó el legislador radical Mario Negri.

El legislador cordobés por el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) Evolución Rodrigo de Loredo, le deseó "suerte" a Massa en su nuevo trabajo, pero adelantó que "la Argentina no está mal por una cuestión de nombres", sino por "la carencia de ideas, de políticas concretas y por una dirigencia que la habla a un mundo y a un país que no existen más". Sobre el voto de JxC, explicó: "Nos vamos a abstener por dos cuestiones: la primera, una correspondencia institucional, es lo que corresponde. La segunda, que estamos ante un gobierno que busca culpables afuera y no queremos dar ninguna excusa y de ninguna naturaleza".