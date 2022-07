El dólar blue vuela alto y alcanza los $288

El dólar trepa $5 y alcanza un nuevo récord de $288 para la venta en el mercado paralelo, mientras que las cotizaciones financieras también operan con tendencia alcista tras la decisión oficial de aumentar el recargo sobre el dólar turista o tarjeta, que cotiza a $236,25.

La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, relativizó el impacto de la suba de la moneda estadounidense en el sector ilegal y reiteró que se tarta de "un mercado marginal".

"El dólar blue no representa al mercado, no representa a la economía, y lo que hace es generar un ambiente de especulación. Quienes quieren la devaluación utilizan estas herramientas para generar incertidumbre cada vez que el Gobierno dice que no lo va a hacer", afirmó en conferencia de prensa.

Tras el aumento de $11 que tuvo este miércoles, la divisa mantiene la tónica alcista y logra un nuevo máximo en el mercado informal. En lo que va de julio, el blue acumula un incremento cercano al 20% y la brecha cambiaria supera el 121%.

Las cotizaciones financieras también registraban subas: el contado con liquidación se vende a $296,10 y el MEP o Bolsa, a $284,43.

El dólar oficial cotiza a un promedio de $134,61 y, en consecuencia, la versión para ahorro se vende a $222,75 y para turismo, $285,08.

Estos movimientos se producen un día después de que la AFIP decidiera aumentar del 35% al 45% de la percepción a cuenta del pago de bienes que aplica para las compras y gastos en el exterior. Se trata de la alícuota que se utiliza para la percepción a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

"La actualización alcanza al consumo de divisas para viajes y gastos en el exterior", señaló el organismo y aclaró que la decisión excluye a las compras de dólares para ahorro, que continuará en 35%.