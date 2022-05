CFK: "Hay en la gente una insatisfacción democrática grande; la plata no alcanza"

RESISTENCIA (Enviada) La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvía este viernes a concentrar la atención política. En esta ciudad, a donde viajó con la excusa formal de recibir una distinción académica, ofrecía un discurso al término de otra semana de fuertísimas tensiones en la coalición gobernante. En la previa del acto, la pregunta que flotaba entre la militancia y la concurrencia era: "¿Rompe todo?". En el arranque de la charla, la expresidenta avisó: "Me sentí, me siento y me sentiré parte de un proyecto colectivo", dijo, pero también advirtió: "En la gente hay una insatisfacción democrática grande; la plata no alcanza y no llega a fin de mes" porque "algo, alguien o algunos están fallando". En ese sentido, destacó el hecho inédito, según ella, de que haya "trabajadores en relación de dependencia pobres".

Fernández de Kirchner se quejó de cómo se interpretan sus silencios, pero, más que nada, sus palabras. "Cuando estás callada te interpretan los silencios y cuando hablás, te cambian las cosas y las manipulan", dijo citando al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, en alusión al discurso que dio en el Centro Cultural Kirchner (CCK) ante representantes de parlamentos americanos y europeos, cuando dijo la ya célebre frase del poder, la banda y el bastón, un mensaje inequívoco para Alberto Fernández, aunque el entorno de la vice se encargó de negarlo.

Además, cuestionó a quienes se quejan de que "el Estado molesta" pero recibieron ayuda en la pandemia. "Decían que íbamos a salir mejores, pero yo no creo en eso, soy escéptica", señaló. "Nadie se vuelve bueno o generoso porque pasó una pandemia", amplió.

CFK llegó luego al nudo de la discusión que mantiene con el Presidente. "En la gente hay una insatisfacción democrática grande; la plata no alcanza y no llega a fin de mes", dijo y señaló que el problema son "los bajos salarios" y la ausencia de dólares en el Banco Central. "Algo está fallando", advirtió.

La frase completa, central: "Si uno ha decidido ser un modelo exportador con bajos salarios tenemos que tener dólares en el Banco Central. Ahora, si soy de exportación y producción, si además tengo bajos salarios y me faltan dólares, hay que revisar algunas cosas porque algo, alguien o algunos están fallando. Esto es una de las claves de hoy de la insatisfacción democrática".

El escenario elegido para el nuevo capítulo de la pelea que amenaza a la cada día más débil unidad del Frente de Todos (FdT) fue la Universidad Nacional del Chacho Austral (UNCAUS), donde recibió el doctorado honoris causa en manos del gobernador de la provincia, Jorge Capitanich.

La aparición pública de la vicepresidenta cerraba una nueva semana de ataques del kirchnerismo contra Alberto Fernández, especialmente por parte del ministro de Desarrollo de la Comunidad de Buenos Aires, Andrés Larroque, quien este lunes acusó al Presidente de “forzar la ruptura permanente” del Gobierno a través de “operaciones de desgaste sobre la figura de Cristina Kirchner”. “Nosotros respetamos, pero Alberto no se va a llevar el Gobierno a la mesita de luz. Acá hay un frente”, afirmó el líder de La Cámpora, que lideró la avanzada kirchnerista contra la Casa Rosada.

Como relató Letra P, la disputa que divide aguas en el frente gobernante es la actualidad económica del país a raíz de la alta inflación que golpea los bolsillos de la población, el refinanciamiento de la deuda externa tomada por el gobierno de Cambiemos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la falta de medidas destinadas a robustecer la capacidad de consumo y de ahorro de las clases más bajas. En este contexto, por ejemplo, el miércoles Cristina Kirchner felicitó al “compañero (Sergio) Palazzo”, el diputado nacional y secretario general de La Bancaria, gremio que alcanzó un aumento salarial del 60%.

La interna oficialista parece estar lejos de llegar a un final y, por el contrario, enfrenta un escenario económico que promete acelerarla. La próxima semana se realizarán las audiencias públicas por los aumentos del gas, una medida que impulsa Guzmán, quien se comprometió ante el staff del FMI a reducir los subsidios sobre dicho servicio para afrontar el pago de la deuda de casi 44 mil millones de dólares tomada por el expresidente Mauricio Macri en 2018. A pesar de que su plan se basa en la segmentación tarifaria y que apunta a los sectores más pudientes del país, es resistido por el kirchnerismo -y por Cristina Kirchner en especial- que no lo consideran oportuno en un momento de alta inflación y bolsillos flacos.