Humo blanco en Diputados después de un cuarto intermedio para sellar el dictamen

"No se vayan lejos", le pidió a la audiencia Carlos Heller (FdT), presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, al anunciar un cuarto intermedio hasta las 21 de este miércoles, con posibilidad de estirarlo una hora más y que terminó al filo de las 23. Con frenéticas negociaciones contrarreloj, oficialismo y oposición sellaron un principio de acuerdo para realizar este jueves la sesión en la Cámara baja para debatir el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Hubo cambios a la iniciativa original enviada por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

El humo blanco fue, al menos, el primer paso para llegar al recinto con memorándum con futuro sólido, a pesar de ser resistido desde dentro del Frente de Todos, como lo evidenció la carta de Máximo Kirchner con la que anunció su renuncia a la jefatura del bloque oficial en Diputados. El titular de la Cámara, Sergio Massa, y el sucesor del camporista, Germán Martínez, estuvieron repartiendo su tiempo este miércoles entre la Casa Rosada, sus despachos y los del jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, el radical Mario Negri.

Desde el lunes, la Cámara baja discute el memorándum de entendimiento alcanzado con el organismo de crédito. Durante la primera jornada expuso el equipo económico del Gobierno, liderado por el ministro Guzmán; el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce. Este martes hablaron gobernadores y representantes sindicales, de los movimientos sociales, del sector privado y cooperativo del país.

Minuto a minuto en el plenario

El diputado de JxC Hernán Lombardi calificó al plan económico de la Casa Rosada como “malo y mediocre” y reafirmó que la alianza opositora no lo va a votar. “Lo que se está consiguiendo es una ventana de tiempo, el problema es para qué lo usamos”, cuestionó el exfuncionario del gobierno de Cambiemos y ahondó: “Si seguimos haciendo lo mismo el resultado va a ser exactamente el fracaso que llevó a la Argentina a una decadencia de tantos años”. En este sentido, se preguntó: "¿Para qué lo van a usar el tiempo? ¿Para realizar reformas profundas o para mantener la decadencia que cada vez nos tiene peor?".

Además, Lombardi criticó al FdT por las diferencias políticas que mantiene alrededor del acuerdo. “El problema son las divisiones en el oficialismo”, sostuvo y convocó al peronismo a buscar los votos necesarios para aprobar el memorándum entre sus propias filas. “Traten de convencer a todos los miembros de su bloque para que apoye a su gobierno. Eso generaría mucho menos angustia en la sociedad argentina”, completó.

La diputada albertista Victoria Tolosa Paz demandó la aprobación del acuerdo y alertó que “si el parlamento no acompaña, es una catástrofe” que sufrirá “el pueblo trabajador, los empresarios pymes, las empresas argentinas y las provincias”. “Para todos nosotros tener presente al FMI es una catástrofe, es cierto y hay que decirlo”, reconoció una de las legisladoras más cercanas al jefe de Estado al sostener que “las auditorías van a ser molestas”. De todas maneras, destacó las negociaciones que permitieron evitar “una reforma laboral, previsional y un esquema de privatizaciones”. “No hay opciones. La única opción es aprobar el acuerdo”, sostuvo la platense y completó: “El no acuerdo es un ajuste, es más pobreza, más exclusión, desigualdad y más catástrofe”.

Por su parte, el diputado porteño de Evolución Radical Martín Tetaz anticipó que su bloque no está dispuesto a “apoyar de ninguna manera la política económica del Gobierno” y criticó la refinanciación de la deuda externa porque “no ataca los grandes problemas de la Argentina que una y otra vez llevan al país al Fondo”. “El FMI es una ambulancia”, comparó y profundizó: “Nadie quiere llamarla, pero cuando tenemos un familiar que no la está pasando bien todos queremos que llegue rápido y queremos bajarnos rápido. Nadie se sube a una ambulancia gozando de buena salud, nadie va al FMI gozando de buena salud”.

El legislador bonaerense por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Nicolás Del Caño, anticipó que su bloque “va a rechazar el acuerdo” en el Congreso y “en las calles”, donde convocará a protestar cuando el acuerdo pase al recinto. “Nos vamos a movilizar cuando se trate, va a haber miles y miles de personas en las calles contra este acuerdo”, anticipó y detalló: “Nuestra apuesta es a confluir con esos trabajadores que vienen resistiendo y saliendo a las calles”.

El presidente de la comisión, Carlos Heller, aseguró que al oficialismo le “molesta profundamente” el “proceso de supervisión y revisión” que el acuerdo estipula entre sus cláusulas, pero afirmó que el FdT tiene “la responsabilidad de gobernar”. “No tenemos nada para festejar, no nos ponemos contentos, pero no podemos dejar de valorar que se está logrando refinanciar una deuda que era impagable por la concentración de vencimientos en los años 2022 y 2023”, afirmó y agregó: “Un no pago va a generar una crisis de enormes consecuencias para todos los argentinos y para el país en general.

El diputado de Evolución Radical por San Luis, Alejandro Cacace, criticó el acuerdo firmado con el FMI y apuntó contra el ministro Guzmán. "Dijo que pedían la misma cantidad que se pidió en 2018, pero es mucha mayor la cantidad de lo que debemos porque con este fondo de facilidades extendidas (el tipo de acuerdo firmado) el Gobierno pide cinco mil millones más, entonces ¿Qué me vienen hablar de que van con disgusto?", se preguntó y respondió: "Sí, van con gusto al Fondo e incluso le piden más dinero del que debemos. Van con gusto, no se tapen la nariz para aprobar el acuerdo". Su alocución generó la interrupción de Heller, quien respondió: "Yo no soy como usted, yo sí voy con disgusto".

El primer orador opositor en hablar fue Fernando Iglesias, representante porteño de Juntos por el Cambio (JxC), quien le demandó al Gobierno tomar las medidas necesarias para aprobar el acuerdo y evitar el default. “Si vamos a default háganse cargo, es responsabilidad del oficialismo, del Gobierno y no de la oposición. Gobiernen, consigan los votos de su propio bloque y sino sáquenlo por DNU”, disparó.

Por la oposición, pero desde otro sector, también habló la diputada del FIT, Myriam Bregman, quien demandó "rechazar en el Congreso y en las calles" la deuda externa tomada por el expresidente Mauricio Macri por considerarla "ilegal". “El gobierno debería desconocerla, declararla insalvablemente nula y de ningún modo cargársela al pueblo trabajador", consideró.

La representante del FdT por Buenos Aires Mónica Litza -una de las reemplazantes de las bancas disconformes de La Cámpora en la comisión- pidió alcanzar el dictamen necesario para enviar la ley al pleno de la Cámara para "dar la certeza de que la Argentina va a estar en el camino de honrar las deudas". "No nos gustan las misiones de fondo que van a venir a controlar, pero tenemos que entender que están y que son una realidad. Hubiera sido mejor no tener esta deuda, pero está y debemos hacer lo posible para que los gobernadores puedan dejar ese estado de parálisis y de incertidumbre respecto si van a poder seguir adelante con sus obras o no", aclaró.

La representante santafecina de JxC Germana Figueroa Casas también rechazó el acuerdo, pero aseguró que la oposición no quiere impulsar al país a la cesación de pagos. “Así como está no lo podemos acompañar”, confirmó y aclaró: “No estamos planteando un default. No es binario, no es una cosa o la otra”. En este sentido, detalló que la negativa de la alianza opositora partirá por entender que el acuerdo “solo va a traer más inflación, más impuestos y menos crecimiento para este país”.