Daer: "No hay acuerdo que se pueda festejar, esto es salir de la tragedia"

Llegaron al Congreso de la mano de Juan Manzur, expar y actual jefe de Gabinete. No sólo eso. Los 14 mandatarios provinciales tuvieron una previa en la Casa Rosada donde vieron al presidente Alberto Fernández en el Salón Eva Perón. Después de la foto de rigor, un respaldo simbólico al entendimiento del Gobierno con el FMI, la comitiva de mayoría peronista pero con representantes radicales fue a exponer en la Cámara de Diputados ante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas.

El representante de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, destacó que el acuerdo alcanzado es el primero "en la historia de las discusiones del FMI que no se hace sobre el lomo de los derechos de los trabajadores y la seguridad social" y que es "el mejor al que se podía llegar para no caer en default". De todas maneras, también puso sus reparos: "No hay acuerdo con el FMI que se pueda festejar, esto es salir de la tragedia, es encontrar un punto de partida de proyección", manifestó.

El representante de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, también bregó por la aprobación del acuerdo ya que “la cesación de pagos no es una opción” y convocó a “priorizar el desarrollo interno de la Argentina impulsado básicamente por las pequeñas y medianas empresas, que son el motor de trabajo y riqueza del país”. Por su parte, los directivos de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), manifestaron su “apoyo institucional, pero no incondicional” al acuerdo y demandaron un “plan para desmonopolizar la economía” para evitar que el ajuste caiga sobre la clase trabajadora. Su portavoz, Leo Bilanski, generó algunos aplausos en la sala cuando demandó investigar “la deuda espuria e ilegítima” y “juzgar a sus responsables” para construir “un verdadero nunca más económico”.

Por parte de los sectores privados de la economía nacional el representante de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMRCO), Gustavo Wiss, también pidió aprobar el memorándum de entendimiento porque está "absolutamente de acuerdo en el no default" ya que sus "consecuencias económicas y sociales serían dramáticas y enormes". "El acuerdo es muy superador a cualquier otra alternativa posible hoy sobre la mesa", profundizó. Asimismo, el delegado de la Cámara de Comercio, Natalio Girdman, sostuvo que "es imprescindible" acordar con el Fondo y consideró que lo "ideal sería que (la ley) pudiese salir por unanimidad".

Antes también expusieron las autoridades provinciales. El primer representante opositor en tomar la palabra fue el jujeño, Gerardo Morales, quien se distanció de los sectores más duros de la alianza de Juntos por el Cambio (JxC) al reconoce la responsabilidad del anterior gobierno de Cambiemos en la toma de deuda con el FMI. “Esta deuda la tomamos nosotros. Algunos halcones me pegan por esto, pero no me importa”, aseguró y también responsabilizó al peronismo y al Frente de Todos (FdT) por los problemas en la balanza de pagos de la Argentina. “Todas las fuerzas políticas que hemos tenido responsabilidad de gobierno tenemos una gran responsabilidad sobre esta situación”, profundizó y pidió salir del debate en la Cámara baja “con ley impidiendo el default” porque “el default va a complicar la economía”.

Durante la alocución del también presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) se generó la primera discusión, cuando las bancas del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Alejandro Vilca, lo interrumpieron al acusarlo de "detener trabajadores" y "atacar a las mujeres" en la provincia del Norte. Como respuesta, Morales le pidió al presidente de la comisión, Carlos Heller, poner orden y convocó a la "tolerancia".

Por su parte, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, remarcó que "el acuerdo no es el mejor", pero también lo apoyó porque "es lo que se pudo" alcanzar luego de dos años de negociaciones. "Hay que cumplir y honrar las deudas", consideró y pidió "darle a aquellos que nos prestan la tranquilidad y la confianza" de que la Argentina "es previsible y tiene seguridad jurídica". "¿El acuerdo está bueno? No, pero es lo único que después de dos años pudo llegarse", se preguntó y pidió abandonar los "intereses partidarios que muchas veces son mezquinos" y que "no resuelven los problemas de la gente".

El primero en hablar en este segundo día de debate parlamentario, con la expectativa puesta en la sesión del jueves, fue el entrerriano Gustavo Bordet, quien se plegó al apoyo al acuerdo porque “es el mejor entendimiento al que se pudo arribar” y porque no exige reformas previsional ni laboral. “La reducción del déficit fiscal hace que sean metas posibles de cumplir”, valoró el representante justicialista y consideró que “lo contrario a aprobar este acuerdo sería sacar a la Argentina del mundo”, lo que calificó como algo “muy negativo para las provincias”.

“Es mucho más beneficioso ir a este entendimiento que no lo buscamos, pero que resolvemos”, agregó y profundizó: “Como se tomó este préstamo de manera irresponsable, nosotros tenemos que resolverlo de manera responsable”.