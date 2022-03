Cruces y chicanas en la exposición de Guzmán

Ocurrió lo que tenía que ocurrir: el primer cruce entre la oposición y el ministro de Economía, Martín Guzmán, que este lunes defendía este lunes el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar el préstamo tomado por el expresidente Mauricio Macri en 2018, ante la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

También podés leer La previa de Guzmán: oídos sordos PRO y cambio de díscolos K

"Hice 40 preguntas y no logré que me respondieras ni una", lo chicaneó el radical Martín Tetaz en uno de los rounds de la tarde entre opositores y el titular del Palacio de Hacienda. "Respete. No es televisión", le apuntó el oficialista Carlos Heller, que preside el plenario. No fue la única intervención del banquero en defensa de Guzmán.

Después de la exposición inicial del funcionario llegó el turno de las preguntas y de las chicanas: "Hágase cargo del acuerdo, no quiera que el Congreso le refrende sus políticas por falta de coraje político de aceptar las consecuencias", le apuntó el diputado Luciano Laspina (PRO), Heller pidió le " moderación en el lenguaje".

Y un clásico de Twitter llegó a la vida real, en otro cortocircuito, esta vez en la propia oposición. "Siempre duro con nosotros, nunca con el peronismo”, le achacó Fernando Iglesias (PRO) a la diputada del Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman, que había apuntado contra el discurso de Laspina. “El que escribió un libro a favor de (el expresidente) Néstor Kirchner fuiste vos", le replicó la legisladora.

Monólogo de Guzmán

“La Argentina enfrenta una situación de un gran potencial desestabilizador, que es el problema de la deuda”, había afirmado un rato antes el encargado de las finanzas públicas, antes de sentenciar: “En este acuerdo no hay ninguna reforma que quite derechos".

En esa línea, Guzmán había reconocido que la Argentina “no cuenta con los recursos para hacer frente a los vencimientos programados en 2018”, lo que genera, manifestó, “un clarísimo riesgo a la estabilidad de la balanza de pagos”. “La principal limitante al crecimiento económico sostenido es la restricción de divisas, por lo tanto, resulta fundamental potenciar el desarrollo de los sectores con capacidad de generar divisas en nuestra economía para que se pueda contar con las condiciones de modo de crecer de forma sostenida”, detalló.

"El acuerdo alcanzado es un acuerdo de facilidades extendidas, que cada desembolso se comienza a pagar cuatro años y medio después de producido el desembolso y se termina de pagar diez años después en 12 cuotas equivalentes. Este programa tiene una duración de dos años y medio, lo que quiere decir que los compromisos rige por ese período", profundizó y agregó: "Se programan once desembolsos a lo largo de este programa, el primero ocurre apenas el directorio del FMI lo apruebe y cada uno de los diez desembolsos que siguen ocurren cuando se completa cada revisión del programa y cada revisión ocurre cada tres meses".

Definiciones:

"En cuanto a la inflación se ha logrado acordar un esquema, que parte de la premisa de que la inflación tiene múltiples causas. ¿Cómo se busca atacar la inflación? En primer lugar es necesario que la Argentina no se choque contra situaciones que den crisis de balanzas de pagos porque esas crisis lo que hacen es implicar una depreciación del tipo de cambio y cada vez que pasa eso salta la inflación. Hay dos partes que resolver: por un lado, lo que se viene haciendo: no tener cargas de deudas insostenibles; y, por el otro, poder establecer una evolución de las exportaciones netas que le permitan al país contar con las divisas para sostener el crecimiento".

Laspina: “Hágase cargo del acuerdo”

La primera exposición opositora de la jornada fue la de Laspina, el diputado de Juntos por el Cambio (JxC), quien acusó a Guzmán de intentar aprobar el acuerdo con el Fondo en el Congreso para evitar que las consecuencias y las responsabilidades de "un ajuste inevitable" recaigan sobre el Frente de Todos (FdT). "Viene al Congreso con una ley que trae un enlatado donde nos quiere hacer socio del ajuste inevitable que tenemos por delante porque el gobierno los últimos dos años, primero con la excusa de la pandemia, y después con la excusa de la pospandemia, se quedó sin financiamiento y sin recursos y quiere asociar a la oposición y hacer culpable al FMI de un ajuste que no pueden evitar, a lo sumo pueden administrar", disparó y agregó: "Hágase cargo del acuerdo, no quiera que el congreso le refrende sus políticas por falta de coraje político de aceptar las consecuencias".

Su discurso generó los primeros entredichos entre las bancas de la oposición y el presidente de la comisión, Carlos Heller, quien le exigió a Laspina que respete el tiempo de cinco minutos de exposición individual pautado en la apertura de la sesión. "Esperaron dos años y medio y nos vienen a apurar ahora", se escuchó desde uno de los micrófonos que estaba apagado.

López: "Esta oposición va a hacer todo lo posible para que no haya default"

Con un tono menos beligerante, el presidente del bloque de la Coalición Cívica (CC), Juan Manuel López, adelantó que la "oposición va a hacer todo lo posible para que no haya default" al tener en cuenta que el Gobierno "no tiene los votos para sacar esta ley" y que, por ende, "tiene que salir a buscarlos en la oposición". De todas maneras, le alertó a Guzmán: "Se pueden llevar la ley, no intenten llevarse un discurso y una falta de respeto que ya desde hace tiempo no vamos a tolerar".

Bregman vs. Iglesias, el primer cruce

Uno de los cruces más fuertes de la jornada llegó de la mano del discurso de la diputada del Frente de Izquierda (FIT), Myriam Bregman, quien calificó como “ilegal e ilegítima” la deuda externa tomada por el expresidente Mauricio Macri y criticó al diputado del PRO Luciano Laspina, a quien le recomendó leer la Constitución nacional por haber dicho que no era necesario el permiso del Poder Legislativo para acudir al FMI.

En ese momento salió al cruce el polémico diputado del PRO Fernando Iglesias, quien le gritó: “Siempre duro con nosotros, nunca con el peronismo”.

"¡Qué lindo Iglesias, no se aguanta. Hablo yo y salta", ke replicó la diputada; y agregó: “El que escribió un libro a favor de (el expresidente) Néstor Kirchner fuiste vos, yo nunca escribí nada".

Antes de que la discusión suba de tono el encargado del debate, el diputado Carlos Heller, exigió silencio y los gritos cesaron.

Del Caño: "Si este acuerdo es tan bueno, ¿Por qué hay tanto lío en el bloque oficialista?"

Otra de las críticas esgrimidas por la izquierda fue hecha por el diputado del FIT, Nicolás Del Caño, quien aseguró que el acuerdo generará un ajuste económico contra la clase trabajadora y los jubilados del país y, con ironía, se preguntó: “Si este acuerdo es tan bueno, ¿Por qué hay tanto lío en el bloque oficialista”. El legislador bonaerense hizo referencias a las críticas hechas por los sectores más duros del kirchnerismo, que todavía no definieron cómo votaran en el recinto. “Si el crecimiento va a garantizar el salario de los trabajadores, un ingreso para los jubilados, la construcción de viviendas. ¿Por qué hay tanta gente que no quiere votar esto si es tan bueno?”, agregó.

Tetaz vs. Heller, el segundo cruce

La segunda pelea de la jornada la protagonizó el diputado porteño de Evolución Radical Martín Tetaz con el presidente de la comisión, Carlos Heller, cuando el integrante de Juntos por el Cambio (JxC) se refirió al aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas como un "impuesto". "¿Cuál es el punto de partida en materia de déficit fiscal teniendo en cuenta que el 2021 cerró con tres puntos, pero con ingresos extraordinarios Diego Maradona del 0,4%? Lo digo como quiera”, chicaneó el excolumnista de televisión.

"Como dice la ley", le replicó Heller. "Cuando necesite un sommelier de preguntas le doy la palabra y me hace las aclaraciones que quiera", retrucó Tetaz. "El que preside soy yo. Circunscríbase a usar la palabra y nada más", el respondió el oficialista antes de amenazarlo con apagarle el micrófono y finalizar de forma repentina su alocución.

Tetaz Vs. Heller, el tercer cruce

Minutos después, el legislador porteño volvió a la carga. Cuando Guzmán estaba respondiendo su batería de preguntas interrumpió:

-Hice 40 preguntas y no logré que me respondas ni una. Evadiste las respuestas de manera formidable-, reconoció con ironía.

En ese punto volvió a intervenir Heller: "Diputado, esto no es un monólogo. Respete. No es televisión. Usted está preparado para la show", le dijo antes de dejarlo hablando con el micrófono apagado.

Cuando el ministro de Economía siguió con las respuestas de sus preguntas, Tetaz no se dio por vencido: "¿No me va a dar un número?", lo interrogó.

"Diputado, me va a obligar a apagarle el micrófono", amenazó Heller entre los gritos de las diferentes bancas que exigían respeto y seguir adelante con la exposición.