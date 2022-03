Con 40 exposiciones, el Senado votará el pacto con el FMI a la medianoche

Con el apoyo de Juntos por el Cambio (JxC) y la resistencia explícita de La Cámpora, el Senado trata este jueves el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue aprobado la semana pasada en Diputados por 202 votos.

Con un piso esperado en la Casa Rosada de 60 apoyos en la Cámara alta, el gobierno de Alberto Fernández descuenta que el proyecto será convertido en ley. Antes del inicio del debate en el recinto, el Presidente dijo que espera que la Cámara alta lo "acompañe con su voto" para poder "dar un paso más" en la reactivación de la economía. "En el Senado se está debatiendo el acuerdo que firmamos con el Fondo, una deuda que nosotros no hubiéramos tomado pero que la Argentina tomó. Escucho ideas que plantean que hacer frente a las obligaciones que la Argentina tomó va a significar ajustes. ¿Dónde están los ajustes? Si estamos poniendo dinero para que la gente se eduque, para que la ciencia y la tecnología siga adelante, para que las viviendas se construyan. Con este acuerdo no hay ajuste", enfatizó el jefe de Estado.

Por su parte, el senador de la Unión Cívica Radical Martín Lousteau fue uno de los primeros en defender las banderas del gobierno de Cambiemos al asegurar que "todas las deudas son hijas del déficit acumulado a través del tiempo", por lo cual, consideró que "las deudas son responsabilidad de todos los gobiernos que tuvieron déficit". En este sentido, destacó el acuerdo político para evitar la cesación de pagos del Estado y pidió consensuar una serie de medidas futuras, entre las que mencionó la reducción del déficit fiscal, la eliminación de la asistencia del Banco Central al tesoro y la actualización de las tarifas de los servicios públicos".

19.27 Alfredo Rodríguez Saá, senador por el Frente de Todos (FdT) de San Luis: “No nos endeudemos más. Si tenemos que bajar el déficit del presupuesto, bajemos el déficit del presupuesto, pero no nos agarremos con los pobres y los jubilados; miremos las planillitas de cada uno de los privilegios escondidos para fundaciones, organismos raros, gastos superfluos e innecesarios, son muchísimo. Fui cinco veces gobernador y nunca dejé un solo dólar de deuda. Entonces se puede transformar a la Argentina. En vez de pelearnos, aprovechemos esta oportunidad y juntos y unidos pensemos cómo salimos produciendo y trabajando”.

19.09 Dionisio Scarpin, senador por Juntos por el Cambio (JxC) de Santa Fe: “El Fondo es una consecuencia, no una causa, de los problemas que no podemos resolver y de las malas políticas aplicadas no de un gobierno, sino de muchos gobiernos”.

18.59 Nora Giménez, senadora por el Frente de Todos (FdT) de Salta: “Es probable que en pocos meses estemos discutiendo este acuerdo en el marco de un nuevo escenario internacional. Quiero adelantar mi voto negativo, pero que nadie se confunda. No voto en contra de mi gobierno, ni del Presidente ni de la Vicepresidenta, ni del FdT. Voto en contra de la deuda ilegítima que dejó Macri y del FMI, que, una vez más, vuelve a imponer las condiciones para repetir el ciclo de endeudamiento, crisis social y fuga de capitales. Las deudas se honran, pero las estafas se denuncian, se investigan y se condenan”.

18.42 Roberto Basualdo, senador por Juntos por el Cambio (JxC) de San Juan: “Dios quiera que un día bajemos el déficit innecesario, no haciendo ajuste, sino ajuste en lo que no corresponde y crecer".

18.39 José María Torello, senador por Juntos por el Cambio (JxC) de Buenos Aires: “A pesar de nuestras diferencias internas somos una oposición responsable y al aprobar este acuerdo estamos priorizando los intereses de la Argentina impidiendo el default. Vamos a honrar el principio de honrar nuestras deudas y la continuidad del Estado”.

18.27 María Inés Pilatti Vergara, senadora por el Frente de Todos (FdT) de Chaco: “Siento mucha preocupación y rabia porque es muy injusto que este gobierno peronista tenga que estar buscando la solución de este engendro, esta estafa que fue generada por Macri. Esta deuda no fue una deuda más, realmente se trató de una estafa porque el gobierno de Mauricio Macri fue el único gobierno desde 1983 que recibió un país sin crisis institucional, sin crisis política ni social y, sin embargo, desde el primer día de su gobierno comenzaron a generar todas las condiciones para presentar esta toma de deuda vergonzante. Acá hubo una estafa premeditada y alevosa. No creo que votando este proyecto estemos salvando al pueblo del default, esto es prolongar la agonía. El default tarde o temprano lo vamos a sufrir sobre la espalda de los que ya están sufriendo muchísimo. Si me equivoco, que Dios y la patria me lo manden; pero si no me equivoco y esto se trató de la peor estafa económica de la historia argentina, espero que Dios, la patria y una justicia que no sea la que hoy padecemos se lo demande a los responsables”.

18.23 Alfredo De Ángeli, senador por Juntos por el Cambio (JxC) de Entre Ríos: “Si mañana el Fondo desaparece y dice “Argentina no me debe nada” los problemas van a seguir porque no se resuelven, porque está claro que le echaron la culpa al Fondo y a Macri y no le pagaron nada así que no vengan a echar culpas. Vamos a acompañar porque los argentinos no nos merecemos este país como está porque somos un país rico con gente pobre”.

18.08 María Belen Tapia, senadora por la Unión Cívica Radical (UCR) de Santa Cruz: “Desde antes de asumir el mandato sabían que ésta era una cuestión primordial a resolver, era uno de los pilares sobre los cuales se cimentó la coalición que gobierna, sin embargo por las luchas de poder de ustedes mismos, han dejado pasar tiempo y oportunidades poniendo en vilo al país. Este acuerdo no es, como lo quieren vender, para resolver el endeudamiento, es para seguir endeudando al país”.

17.53 17.55 Silvia Sapag, senadora por el Frente de Todos (FdT) de Neuquén: “En 2016 estábamos desendeudados y en 2018 ya teníamos al FMI encima nuestro con esta deuda que hoy estamos discutiendo cómo pagarla. Nosotros no estamos pidiendo el crédito, el crédito lo tenemos desde el 2018. Nosotros estamos discutiendo cómo refinanciar, cómo pagar algo impagable (…) Yo votaría el acuerdo, pero por razones personales y de la historia de mi familia me abstendría. Es por ello que adelanto mi abstención".

17.42 Silvia Giacoppo, senadora por Juntos por el Cambio (JxC) de Jujuy: “Estoy acá sentada porque soy argentina y responsable. La gente está esperando que dejemos de pelearnos y de echarnos las culpa y nos arremanguemos y hagamos honor a nuestros antepasados. Esto no resuelve nada, pero sí resuelve entregar una última carta de esperanza y voy a dar un mensaje de esperanza. Nosotros hoy les damos una carta, está en ustedes la responsabilidad de usarla bien".

17.37 Carmen Álvarez Rivero, senadora por Juntos por el Cambio (JxC) de Córdoba: “Los argentinos queremos hacer y crecer y hacer lo necesario para integrarnos al mundo. Obvio que tenemos que ser más austeros y evitar todo despilfarro. No podemos gastar más de lo que tenemos. Voy a dar mi sí al proyecto, pero no al acuerdo. El acuerdo es del Gobierno y la verdad no le gusta a nadie: ni a mí, ni a JxC, ni al Fondo, ni al FdT".

17.32 Guillermo Andrada, senador por el Frente de Todos (FdT) de Catamarca: “No existen soluciones mágicas. Este acuerdo no es una solución mágica, es una herramienta y hoy es el mal menor. Es una herramienta que tenemos que usar responsablemente porque si no lo hacemos, así vamos a entrar en situaciones bastante más complejas”.

17.23 Flavio Fama, senador por Juntos por el Cambio (JxC) de Catamarca: “Nuestro espacio estuvo unido en Diputados y lo estará en Senadores respondiendo y levantando el guante que nos dio millones de argentinos el 14 de noviembre. El default no es la salida, es más inflación, más inequidad y más pobreza; cosa que no quieren reconocer quienes se esconden en la intransigencia ideológica y hoy votan en contra”

17.16 Sandra Mendoza, senadora por el Frente de Todos (FdT) de Tucumán: “Gracias al accionar muy bueno de este gobierno hoy podemos estar saliendo y estar un poco más tranquilos. Claro que duele estar acá en esta situación. Hoy debemos asegurar y cuidar la gobernabilidad y solucionar esta tremenda encrucijada procurando salir de ella de la manera menos gravosa posible”.

17.03 Beatriz Ávila, senadora por Juntos por el Cambio de Tucumán: “Los intereses nacionales están por encima de las mezquindades y pequeñeces políticas, por eso hoy estamos sentados acá. Siempre le estamos pidiendo el sacrificio al pueblo argentino. Es hora de que demos señales de austeridad, señales de reducir el gasto público que ronda el 42% del PBI y que en los 90 era del 23%. Tenemos que dar el ejemplo a ese pueblo sacrificado que hoy está sufriendo".

16.53 María Eugenia Catalfamo, senadora por el Frente de Todos (FdT) de San Luis: “El préstamo otorgado a Mauricio Macri en 2018, en complicidad con el FMI, es tan escandaloso que es algo nunca antes visto. Hay que ser claros y hablar sin tapujos: la deuda de Macri no se usó para nada que beneficie al pueblo argentino, pero sí para beneficiar a unos pocos amigos del poder y condenar por décadas a las futuras generaciones”.

16.44 Mario Fiad, senador por Juntos por el Cambio (JxC) de Jujuy: “Los funcionarios que estuvieron en Diputados y en el Senado pidieron una señal de confianza y de unidad tanto para el Fondo como para el mercado, sin embargo, la respuesta de un sector de su propio frente político fue totalmente contraria. Eso no hay duda de que evidencia sus diferencias, sus egoísmos y vanidades. Esto marca el gran grado de irresponsabilidad con la que se maneja el país actualmente. Acompaño este acuerdo porque no hacerlo sería perjudicar a mi provincia”.

16.40 Carlos Linares, senador por el Frente de Todos (FdT) de Chubut: “Parece que la oposición no gobernó durante los últimos cuatro años. Como peronista nos vamos a hacer cargo como nos hicimos cargo de todo lo que pasó en este país. El acuerdo con el Fondo no es el que quisiéramos votar, quisiéramos estar discutiendo crecimiento y productividad. No voy a subestimar a los compañeros de La Cámpora, ellos tienen una mirada que dijeron siempre y siempre fueron consecuentes. Lo que hoy vamos a votar es tratar de tener un país viable para adelante. Es un paso importante y celebro que lo hagamos entre todos".

16.27 Ignacio Torres, senador de Juntos por el Cambio (JxC) por Chubut: “Mientras ustedes se sigan tirando piedras entre ustedes, mientras el gobernador de mi provincia (Mariano Arcioni) siga más preocupado y ocupado por cambiar la fecha de las elecciones lamentablemente, mientras la agenda de la dirigencia esté tan disociada de la realidad de los argentinos, cada vez va a haber más familias argentinas sufriendo.

16.23 Julio Martínez, senador por la Unión Cívica Radical (UCR) de La Rioja: “Este acuerdo no soluciona los problemas económicos del país, evita males mayores. Es más, cuando termine el memorándum firmado por este Gobierno con el FMI el país va a estar en peores condiciones a cómo lo recibió Alberto Fernández”.

16.06 Sergio Leavy, senador por el Frente de Todos de Salta: “Pedirle al peronismo que no resuelve este problema es como pedirles a los bomberos que no apaguen el fuego. Tenemos que sacar adelante este acuerdo y todos juntos trabajar para que este entendimiento sea de la mejor manera posible”.

16.02 Luis Juez, senador por Juntos por el Cambio (JxC) de Córdoba: “Voy a apoyar al Presidente porque no es momento para especular. No hay margen para la especulación. Nunca pensé que mi primer voto acá iba a ser para apoyar una decisión del gobierno. No hay margen para más fanatismo ni especulaciones personales porque la gente la está pasando muy mal”.

15.55 Humberto Schiavoni, senador por Juntos por el Cambio (JxC) de Misiones: “Nosotros no tenemos fisuras, lamentablemente no podemos decir lo mismo del oficialismo”.

15.35 Maurice Closs, senador por el Frente de Todos (FdT) de Misiones: “No hay duda de que la Argentina cayó en el FMI, luego de que habíamos salido, durante el tiempo de (el expresidente Mauricio) Macri. Se llegó a este prestamista de última instancia porque se perdió la confianza. Eso es indubitable, no hay duda (...) Le tengo que creer al Presidente de que es el mejor acuerdo que lograron, lo que no se puede negar es que va a tener ajuste (...) En esta suerte de ornitología de la oposición ganó la oposición más buena y ayuda a que hoy estemos aquí sentados. Ganó la posición que debía haber ganado porque hay que recordar que se abandonó la asamblea legislativa. Hoy no hay buenas noticias, hay una noticia tranquilizadora".

15.17 Martín Lousteau, senador por la Unión Cívica Radical por la Capital Federal: “Todas las deudas son hijas del déficit acumulado a través del tiempo. Todas. Así que las deudas son responsabilidad de todos los gobiernos que tuvieron déficit (…) Cambiemos, cuando se quedó sin créditos por errores de la política económica, asistió al FMI porque se vencían un montón de cosas y no sabía cómo las iba a pagar. Todos sabemos que el acuerdo con el FMI no regeneró la confianza y la reestructuración que hizo (el ministro de Economía Martín) Guzmán tampoco. El no default es un primer paso, pero hay otras cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo: tenemos que reducir el déficit fiscal, tenemos que eliminar la asistencia del Banco Central al tesoro, tenemos que dejar de atrasar las tarifas”.

15.05 Víctor Zimmermann, senador por la Unión Cívica Radical (UCR) por Chaco: "La cuestión central que tenemos que definir hoy es default sí o default no (…) Espero que podamos encontrar un Norte con un programa que nos incluya a todos defendiendo a los más vulnerables poniéndonos todos hacia adelante la camiseta de la Argentina".

14.45 Ricardo Guerra, senador por el Frente de Todos (FdT) de La Rioja: “Un acuerdo que nos permita, lo más inmediato posible, poder centrar el esfuerzo de gestión en el crecimiento de la economía y la reducción de la inflación, que redundará en el bienestar de la población; que permita levar la pesada ancla del endeudamiento sin precedente que nos sumió la gestión del gobierno anterior; que nos permita, sin la imposición de las medidas clásicas de este tipo de acuerdos, dejar atrás el aspecto mas complejo de la herencia recibida”.

14.12: La titular del Senado, Cristina Kirchner, da inicio a la sesión.

11.41: En conferencia de prensa, Gerry Rice, portavoz del FMI: "Tenemos la visión de que un amplio apoyo político y civil en Argentina será crítico para el éxito del programa económico; un amplio apoyo doméstico a nivel político es clave”.

11.23: Antes de entrar al Congreso, el jefe de la bancada del FdT del Senado, José Mayans, declaró ante la prensa: “La plata del préstamo con el Fondo fue todo para la especulación financiera". Además, anticipó: "Hay gente que va votar en disidencia, otros se van a abstener y otros van a acompañar" el proyecto.

8.51: “El Presidente se comunicó sin tener respuesta con la vicepresidenta y presidenta del Senado y también con su secretario privado”, reveló la portavoz Gabriela Cerruti sobre un mensaje el día del ataque al despacho de Cristina Kirchner.