Fractura expuesta: La Cámpora acusa al Gobierno de "parsimonia" ante el ataque a CFK

"Aturden el silencio y la parsimonia del Gobierno frente al ataque al despacho de la Vicepresidenta". Con esta frase, lacónica, en un tuit, el ministro de Desarrollo bonaerense y referente de La Cámpora, Andrés Larroque, acaba de subir la temperatura a la interna del Frente de Todos.

Secretario General de la agrupación de Máximo Kirchner, el dirigente reveló el malestar que anidaba por lo bajo en el camporismo desde la lluvia de piedras que cayó en el despacho de Cristina Fernández de Kirchner. Con un video en sus redes, la ex Presidenta mostró cómo quedó su oficina, durante la protesta contra el sesión FMI que derivó en incidentes el jueves.

Lo que Larroque publicó en Twitter no es, ni más ni menos, un reproche que venía tomando temperatura en las últimas horas en las bases, corroboró Letra P. Otra teoría circula en el cristinismo: que los piedrazos a ese ventanal en particular no fue casualidad. Unos primeros proyectiles de pintura roja "marcaron" el blanco para que los manifestantes se la tomaran con el despacho de la ex Presidenta. Hay imágenes del exterior con la fachada señalada que exhiben como prueba.

Un día antes, más elíptica, la senadora Juliana di Tullio también había deslizado su descontento con el tratamiento oficial del hecho. "Fue un ataque intencional y dirigido a la Vicepresidenta. Pero andamos con eufemismos. Mirá vos", reprochó la dirigente cristinista.

Si bien el dato había circulado mientras se desarrollaba la sesión, fue la misma Cristina Kirchner quien difundió las imágenes de cómo quedó su lugar de trabajo bajo el título: "Otra vez...inmensa pena". Larroque fue uno de los camporistas que difundió el mensaje. Con su voz en off, la Vicepresidenta reprochaba el "programa económico del Fondo Monetario" y dejaba abierta la posibilidad de estar angustiada más por la aprobación del acuerdo que por las piedras en sí.

El mensaje de Alberto

Gabriel Boric, el presidente Alberto Fernández no se refirió al ataque en público. Sin embargo, en el Gobierno dan cuenta de un mensaje que le envió a Cristina Kirchner por Teleagram. " ¿ Estás bien? ¿Todos están bien? Lamento mucho lo ocurrido", escribió, revelan, el Presidente. Y agregó: "Según me dice Aníbal (Fernández) rompieron vidrios. Ya identificaron a dos de los agresores". En público, el ministro de Seguridad promertió que el hecho "no quedará impune". De visita en Chile , donde participó de la asunción de su par, el presidente Alberto Fernández no se refirió al ataque en público. Sin embargo, en el Gobierno dan cuenta de un mensaje que le envió a Cristina Kirchner por Teleagram. " ¿ Estás bien? ¿Todos están bien? Lamento mucho lo ocurrido", escribió, revelan, el Presidente. Y agregó: "Según me dice Aníbal (Fernández) rompieron vidrios. Ya identificaron a dos de los agresores". En público, el ministro de Seguridad promertió que el hecho "no quedará impune".

En Balcarce 50, además, no consignan que haya existido una respuesta al mensaje presidencial. En el entorno de Cristina Kirchner ni siquiera confirman ese texto.

"¿Otra vez? ¿Otra vez, qué? ¡Si siempre aplaudió las piedras arrojadas contra la democracia! Por eso: tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe...", le achacó la titular del PRO, Patricia Bullrich, en su cuenta de Twitter.