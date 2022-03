Gioja: “Venimos a despejar esa sombra que nos legó la negligencia”

Después de poco más de dos años de espera, con idas y vueltas de Martín Guzmán a Washington, llegó el momento que más esperaba el gobierno de Alberto Fernández: el puntapíé para conseguir el aval parlamentario al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta es la cronología de los hechos más relevantes en una jornada clave para un Frente de Todos (FdT) que llega dividido al debate en la Cámara de Diputados.

20.51: Silvia Lospennato, diputada PRO por Buenos Aires. "La ley es una condición del acuerdo con el FMI. Así que los que hoy con argumentos, de izquierda o de derecha, no voten esta ley, están eligiendo el default".

20.35: Facundo Manes, diputado radical en JxC por Buenos Aires. "Probamos de todo, menos el camino del desarrollo. Imaginemos si tiempo atrás hubiéramos acordado una política para el desarrollo de producción de energía, con el norme potencial que tenemos. Hoy no estaríamos discutiendo cómo ajustar los subsidios a las tarifas".

19.58: Mara Waber, diputada del FdT por la Capital Federal: “Trabajamos por un país justo y con soberanía. Este acuerdo garantiza la inversión en ciencia y tecnología. No proponemos que el pueblo se enamore del FMI, proponemos que se enamore de nuestros recursos naturales, de nuestros trabajadores, de nuestra patria y nuestra soberanía”.

19.29: Martín Tetaz, diputado de Evolución Radical por la Capital Federal: “No entiendo por qué piden 45 mil millones si solamente le debemos al Fondo 40 mil millones. Piden un poco más porque el Fondo les presta más barato porque quieren financiar más déficit y porque van con gusto al Fondo. El acuerdo es realmente malo porque no resuelve ninguno de los problemas estructurales de la Argentina”.

19.22: Alejandro Vilca, diputado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) por Jujuy: “No me sorprende que el Frente de Todos se haya buscado un aliado como Gerardo Morales (gobernador de Jujuy), ese carcelero que le está buscando los votos para aprobar este acuerdo con el FMI, pero si siguen los mismos métodos que él, de represión y encarcelar a quienes se revelan contra el ajuste y la pobreza, van a necesitar más que eso porque somos miles de cientos los que nos vamos a revelar si viene más ajuste".

18.59: Carlos Zapata, diputado de Juntos por el Cambio por Salta: "Basta de la economía 3D: déficit, deuda y default. De una vez por todas hay que tomar las medidas transformadoras de nuestra realidad para que el país se enderece”.

18.11: José Luis Espert, diputado de Avanza Libertad por la provincia de Buenos Aires: "Me da mucha tristeza lo que está pasando en la calle. Condeno la violencia. Mi más sentido apoyo a las fuerzas del orden que están tratando de poner ordenes a vándalos y casi asesinos. Nuestra oposición no tiene que ver con ideología. Nosotros creemos que las deudas hay que pagarlas, pero en un acuerdo con el Fono la condicionalidad es el programa económico y esa condicionalidad es un programa desastroso para aquellos a quienes servimos, es decir, los ciudadanos de a pie”.

18.07: Javier Milei, diputado porteño de La Libertad Avanza: “Vamos a rechazar el acuerdo porque es cuestionable desde lo técnico y reprochable desde lo moral. Tiene inconsistencias teóricas, empíricas y tiene errores de diseños inadmisibles. Todo lo que está proyectado con este acuerda está mal. Acá se plantea un falso dilema: si se paga o no se paga. Hay un sector que dice que lo pague el acreedor y otro, en aras de la responsabilidad, que el ajuste lo pague el sector privado mientras la joda de la política sigue porque aumenta el gasto público, algo profundamente inmoral. El ajuste no tiene que caer sobre el sector privado, no puede seguir pagando esta locura, no puede seguir sosteniendo esta economía parasitaria. Estamos al borde del abismo y quieren seguir con la fiesta. Vamos a votar en contra de esta porquería".

17.37: Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) por la Capital Federal: “No entiendo la alegría. Están creando el virreinato del FMI dándole el cogobierno al FMI, dejando que cada tres meses el país quede a tiro de default y que el Fondo sea el que decide qué se hace y qué no se hace en la Argentina”.

17.22: Graciela Camaño, diputada de Identidad Bonaerense: "Quien tiene que hacer el esfuerzo político o administrativo para cumplir con lo que se está proponiendo es el presidente Alberto Fernández. Así que, será comprar menos fiambre, tener menos adiestradores, saber que está gobernando Argentina con casi un 40% de pobreza y que no gobierna Suiza. El título de esta película se llama austeridad en el gobierno, si lo pueden hacer tienen el compromiso de este congreso de que le permitimos que lo hagan".

17.00: Ricardo López Murphy, diputado de Republicanos Unidos por la Capital Federal: “Han ocurrido incidentes en las calles en los que se ha incendiado a un policía. La violencia no paga y este Congreso no cederá a ninguna presión que se haga en las calles. Mi solidaridad con las fuerzas de seguridad que están sosteniendo esta terrible situación. Este acuerdo es malo, es pésimo. No propone un solo cambio estructural para que la Argentina salga adelante y vuelva a crecer. La Argentina necesita reformas estructurales urgente y profundas”.

16.55: Margarita Stolbizer, presidenta del bloque Encuentro Federal: “No es de buen político andar llorando la herencia recibida, no es de buen político andar mirando cómo echar las culpas hacia el pasado. Los buenos políticos son los que se hacen cargo para resolver sus problemas porque por algo se presentan. Tenemos demasiados pasados con culpas como para que algunos quieran hacerse los distraídos. Estamos a favor de esto porque nos hacemos cargo, porque somos responsables, pero no del gobierno pasado; nos hacemos cargo de estas décadas en las que la política viene fracasando porque somos la política. Votamos esta ley con orgullo porque es una ley de la Argentina que viene. Hay que dejar de mirar el pasado y hacernos cargo”.

16.43: Alejandro Cacace, diputado de Evolución Radical por San Luis: “La simple razón que tenemos es que haya ley para que no haya default porque las consecuencias son muy graves. La consigna que tiene nuestro frente hoy es la de evitar el default, pero que no confunda el oficialismo que eso es un aval al programa económico que está llevando adelante y que está produciendo esta espiral de decadencia que sufre el país”.

16.37: Víctor Hugo Romero, diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) por Córdoba: “Con la responsabilidad que tenemos como oposición venimos a decir que el default es profundizar la crisis y la debilidad que tenemos. Por eso vamos a acompañar la autorización que envía el Poder Ejecutivo a tomar este nuevo crédito del FMI, pero no aprobamos el programa económico”.

16.17: José Luis Gioja, diputado del Frente de Todos (FdT) por San Juan: "Venimos a despejar esa sombra que nos legó la negligencia. Nosotros no elegimos volver al FMI, eso se eligió en 2018 con otras formas y otros objetivos. El FMI nunca es un buen amigo. Sabemos que el mejor escenario para la Argentina y todos los pueblos del mundo es no tener al FMI adentro. Vengo a apoyar este programa para concretar una Argentina libre de esas sombras que nos quejaban".

15.56: Walberto Allende, diputado del FdT por San Juan: "Si no llegamos a tener este acuerdo la verdad que nos llena de incertidumbre. ¿Qué va a pasar con este gran emprendimiento?".

15.51: Marcelo Pablo Casaretto, diputado del FdT por Entre Ríos: "Este asunto no se resuelve en cinco minutos porque hay diferencias de intereses entre un organismo financiero que ha promovido las políticas de ajuste y un gobierno que no consentía esas políticas. Se fue demorando hasta que una a una esas banderas de ajuste fueron cayendo".

15.49: Los manifestantes son replegados por la policía y la tensión se traslada a la avenida 9 de Julio. Dentro del Congreso, continúa la sesión especial.

15.37: Los manifestantes de la marcha contra el FMI lanzan piedras y bombas contra la policía que respondió con balas de goma.

15.36: Alicia Aparicio, FdT Buenos Aires: "Este acuerdo es el único posible en las circunstancias que vive nuestro país. Hoy no hay nada para festejar, no habrá ganadores. Solo deberá primar en nuestra decisión la responsabilidad y el cuidado de nuestra institucionalidad. Nuestro gobierno se hace cargo del mandato que nos llevó a las urnas de resolver la deuda heredada de manera definitiva para poner a nuestro país en el camino del crecimiento, el desarrollo y la recuperación".

15.23: Paula Oliveto Lago, diputada porteña de la Coalición Cívica (CC): “De ninguna manera podemos hacer propio ni el mensaje del Presidente, ni los memorándum que nos acompañaron, ni la expectativa que pone en hacer cumplir las metas porque no las creemos viables y porque no son parte de nuestro programa político. La CC jamás dio un paso por fuera de la institucionalidad del país, no somos golpistas. Queremos que el presidente entregue la banda presidencial a otro presidente y vamos a trabajar muy fuerte para que ese presidente sea de JxC, pero hasta el 2023 ustedes se tienen que hacer cargo de cómo sacar este país adelante”.

15.20: Se registran incidentes en la plaza de los Dos Congresos por parte de manifestantes que rechazan el acuerdo con el FMI.

15.15: Lisandro Nieri, diputado de la UCR por Mendoza: “Este acuerdo nace obsoleto y poco transparente. No promueve vía crecimiento el desarrollo del país, al contrario; suma carga impositiva que atenta contra la posibilidad de crecer. Es un programa tibio, tal vez por resistencias internas, pero no se anima a hacer las reforma estructurales que el país requiere para lograr una senda sostenida de crecimiento. Es un programa adicto a la inflación. Es un programa que no resuelve los programas del país".

14.42: Carlos Heller, diputado nacional del FdT por Capital Federal: “Un default sería muchísimo más grave. Nosotros no somos los que creemos que el Fondo se volvió más bueno, sino que la firmeza argentina es la que ha posibilitado que lleguemos a esto que hoy estamos considerando”.

14.38: El líder La Cámpora, Máximo Kirchner, no bajó para el inicio de la sesión legislativa, pero sí otras bancas de la organización kirchnerista: Marcos Cleri; Gabriela Estevez; Lucila Masin; Cristina Britez; Emiliano Estrada; Florencia Lampreabe; Santiago Igon.

14.29: Con la presencia de 129 bancas, inició la sesión legislativa.

13.41: Comenzó Labor Parlamentaria en el Salón Delia Parodi.

12.56: El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, habla ante la prensa: “Estamos resolviendo un problema que la Argentina tiene; (el país) no está en condiciones de hacer frente a semejante deuda”.

9.13: La portavoz presidencial Gabriela Cerruti celebra el dictamen de la noche anterior: "Tener la mayor cantidad de votos a favor es lo más importante".