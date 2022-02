Evolución pone al taquillero Tetaz a jugar en cancha bonaerense

Mientras la reunificación de los bloques en Diputados sigue siendo materia pendiente en el radicalismo, Evolución, el espacio liderado por el senador Martín Lousteau, acelera en su objetivo de exhibir estructura nacional con pretensiones para 2023. En ese marco, el espacio realizará este sábado 26, en La Plata, un plenario bonaerense. Será el preludio del cónclave federal previsto para el 12 de marzo en Santa Fe.

De acuerdo a lo detallado a Letra P por voces del armado, con este tipo de encuentros apuntan a mostrar musculatura dirigencial e iniciativa política en temas de agenda. Al encuentro en la capital de Buenos Aires desembarcará como una figura central el diputado nacional Martín Tetaz, quien, si bien obtuvo su banca con la lista porteña que lideró María Eugenia Vidal, pondrá en marcha recorridas en modo de dirigente bonaerense. En Evolución destacan la pertenencia platense del economista más allá de que compitió por la Ciudad.

Tetaz protagonizará el cierre del plenario del próximo junto con Lousteau y las referencias del espacio en la provincia, la diputada nacional Danya Tavela y el diputado bonaerense Pablo Domenichini. A partir de esa actividad, el economista tiene previsto realizar una serie de caminatas tanto por el conurbano como por grandes centros urbanos del interior bonaerense. En la mesa chica de Evolución prefieren no hablar de lanzamiento ni de candidatos, pero sí reconocen que comienzan a perfilar una construcción con presencia taquillera en principal distrito electoral del país.

Cerca de Lousteau creen que en el radicalismo de la provincia de Buenos Aires hace falta una figura con alto nivel de conocimiento en el electorado. Aducen que no hay proyecto nacional sin anclaje bonaerense fuerte y por eso tomó forma la idea de poner en esa cancha al hoy diputado nacional por la Ciudad; empezar a caminar la provincia con algunos nombres más conocidos no solo permite darle volumen al proyecto de Evolución en particular sino, también, al del radicalismo en general.

“Que recorra, que nos ayude a darle volumen al espacio en la provincia. Comunica bien, llega a la gente”, ponderó a Tetaz una de las fuentes consultadas.

Luego de la foto conjunta de todas las ramas del árbol radical el último fin de semana, en Evolución admiten que los plenarios venideros del espacio también son un mensaje hacia adentro del partido, pero recalcan que “sobre todo” apuntan a dar un mensaje dentro de la coalición opositora, que dé cuenta de “un partido que está movilizado en sus distintas vertientes”.

Se espera en el club Platense de la ciudad de las diagonales alrededor de 200 dirigentes de Evolución provenientes de las ocho secciones electorales bonaerenses. Algunos de ellos, también movilizarán militancia.

El plenario comenzará al mediodía con un panel que abordará la situación política y territorial de Evolución en la provincia. Luego, se repartirán comisiones sobre cuatro ejes temáticos: gestión municipal integral, desarrollo económico, desarrollo institucional y políticas de desarrollo humano. Además de generar contenidos a partir de esos debates, también se discutirán las líneas de acción política a llevar adelante, en las cuales es considerada clave la siembra de dirigentes en cada uno de los 135 distritos. Algo similar, pero a escala federal, sucederá el 12 de marzo.