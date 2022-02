Valenzuela: “Me resisto a pensar que Juntos es el espacio de las clases medias”

MAR DEL PLATA (Enviado) Pensando en la construcción política para 2023, ampliar las fronteras de la coalición opositora ha sido una de las consignas plasmadas en el foro de intendentes PRO realizado el viernes en esta ciudad. Desde esa perspectiva, la disputa por el electorado históricamente identificado con las banderas del peronismo es uno de los objetivos que el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, analiza como clave para que Juntos regrese a gobernar la provincia de Buenos Aires y la Nación.

En diálogo con Letra P tras el cónclave intendentista, Valenzuela ponderó la realización de ese tipo de encuentros para avanzar en “una organicidad, una sistematicidad y un plan para todo el año”, ya que se trata de “un espacio de discurso, de construcción política y territorial”. En esa línea, consideró como un dato político relevante el acople en ese ámbito de referencias territoriales de distritos donde el partido amarillo no gobierna: “La idea es sumarlos y armar un espacio de capacitación con ellos para que aprovechen nuestra experiencia. Los vamos a apuntalar”.

El marco conceptual a moldear para construir una propuesta electoral competitiva el próximo año es un tema que ya flota en este tipo de reuniones: “Hablamos del para qué, qué somos, adónde vamos en el caso de volver a gobernar la provincia y el país en 2023”, admitió Valenzuela, quien, a su vez, se mostró “convencido” de que en la próxima rueda electoral podrán sumar “entre 20 y 30 municipios más” bajo la órbita de Juntos.

Junto a Montenegro, Grindetti y Garro, Valenzuela fue uno de los portavoces del foro (FOTOS: Ignacio Amiconi - AGLP)

Para que eso se concrete, enumeró condiciones: “Primero, mantener la unidad, ampliarnos, tener una propuesta superadora, no quedarnos en la crítica, evolucionar y aprender de los errores de lo que nos pasó entre 2015 y 2019. Debemos tener una propuesta nacional fuerte, basada en la unidad, pero también con un criterio de ampliación”.

Ese criterio lo radica en el aspecto conceptual e identitario. Sobre eso, ahondó: “Me resisto a pensar que el PRO o Juntos es el espacio de las clases medias. De hecho, en Tres de Febrero he llegado a sectores que no son del PRO, tengo 10 puntos de corte de boleta de quienes votaron a Alberto Fernández y a mí en 2019. Me refiero a los sectores populares, los que quieren progresar, las personas que laburan, pero en la informalidad, que no necesariamente son adeptos al peronismo, quizás lo fueron en la historia, pero no en el presente y les resulta incómodo el plan, la pobreza asistida, quieren estudio, trabajo y progreso real. Sobre ese público, que no es del PRO o que no es su definición original, se puede crecer mucho más”.

Valenzuela consideró que la advertido en su distrito, “también se vio en Lanús y en otros lugares que ya demuestran que -dijo- nuestro voto no es socioeconómico, de las clases medias o medias-acomodadas, sino que podemos, con política y gestión, captar y recibir personas que tienen otra representatividad”.

Ante eso, aseveró que “el progreso, la justicia social y el camino del laburo son agendas que el peronismo está abandonando, donde va creciendo el movimiento social a partir de una economía muy basada en los subsidios”. Como si buscase un dato concreto que sustente esa definición, el intendente de Tres de Febrero subrayó que en 2021 fue “la primera vez que se le gana al peronismo unido desde el 83”. “Éste es un antecedente muy fuerte si nos sabemos organizar”, puntualizó.