La militancia colma el Estadio Único al grito de "¡Cristina Presidenta!"

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) El cielo encapotado brinda un leve respiro al calor agobiante de la primavera, que azota a la capital provincial. Las diferentes columnas políticas y sociales llegan al Estadio Único Diego Armando Maradona para celebrar el Día de la Militancia y para escuchar el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "¡¿A quién tenemos que votar?!", grita un hombre que usa anteojos de sol y recibe la respuesta al unisono de una columna de La Cámpora de Córdoba: "¡A Cristina Presidenta!".

El rock y la cumbia santafecina acompañan una espera que comenzó bien temprano. La Cámpora, la organización más cercana a la vicepresidenta, es la encargada de la organización, mientras que distintas dependencias policiales custodian la seguridad, un tema central de la jornada al tener en cuenta que será el segundo acto masivo de Cristina Kirchner tras el intento de asesinato que sufrió en la puerta de su casa. Por la avenida 32 ingresan las organizaciones políticas, mientras que por 25 lo hace La Cámpora. Por la avenida 526, llegan los sindicatos y las columnas comandadas por las intendencias de la provincia de Buenos Aires. Los distintos colores y símbolos confluyen en un solo pedido: que CFK anuncie su candidatura presidencial para las elecciones de 2023.

"Creemos en un proyecto de país que ojalá Cristina pueda gobernar", dice Augusto, un adolescente que llegó desde Villa María, Córdoba, y viste una remera de la agrupación que comanda Máximo Kirchner, el hijo de la vicepresidenta. Por su parte, Milagros, una militante de la Central de Trabajadores y Trabajadoras Argentina (CTA), muestra más cautela: "No sé si se lanza, pero el deseo está. Ojalá", le dice a Letra P con un piluso negro que tiene la imagen de la expresidenta.

Pasadas las 15, los distintos acceso al estadio empiezan a colapsar. El sol vuelve a salir y una mujer se desmaya. El calor es agobiante, como el deseo de la militancia para que Cristina sea candidata en 2023. Una bandera argentina atada sobre un alambrado reza en su franja blanca: "Cristina Presidenta". Un micro ploteado con simbología peronista y firmado por el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, dice lo mismo. Las banderas, que se venden a 100 pesos con su rostro, muestran la misma leyenda.

Debajo de la sombra de un árbol José, trabajador municipal de Avellaneda y militante "a muerte" de Cristina Kirchner, pide que la vice vuelva a la Casa Rosada, pero aclara que todavía es temprano y que todavía "no se va a jugar". "Es inteligente y sabe que falta mucho todavía. La vinimos a acompañar por el día de la militancia", aclara. Para él, volverá a ser candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires y el ministro de Economía, Sergio Massa, encabezará la fórmula presidencial. "Alberto no, para la reelección no", dice y se ríe.

El local gremial de la Agrupación Blanca y Azul de UOCRA La Plata, ubicado en avenida 526 entre 23 y 24, es uno de los puntos de logística del acto de CFK. Allí se concentran varias columnas gremiales que luego de almorzar, parten hacia el estadio.

Durante toda la semana, la militancia que sigue al dirigente Iván Tobar se comunicó con distintos gremios del país para organizar el movimiento de personas. La sede gremial se encuentra en un lugar estratégico, sobre una ancha avenida y a pocas cuadras del estadio, donde hablará la expresidenta.

La militancia, bajo un cielo encapotado, degustó el tradicional choripán peronista. “Los periodistas también están invitados”, asegura un militante de la Agrupación Blanca y Azul. Ese espacio gremial fue uno de los primeros en confirmar su presencia en el acto por el Día de la Militancia.