Yasky se suma al clamor por CFK: "Esperamos que quede sellada su candidatura"

El secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Hugo Yasky, se sumó al clamor "Cristina 2023" y expresó su deseo de que en el acto por el Día de la Militancia que este jueves se realizará en La Plata "quede sellada" la candidatura de la vicepresidenta para las elecciones del próximo año.

"Esperamos que quede sellada su candidatura. El pueblo clamará por Cristina presidenta como en el acto de los metalúrgicos", sostuvo el dirigente en referencia a la actividad de la semana pasada en Pilar.

De esta manera, Yasky se manifestó en línea con el mensaje que expresó el intendente de Ensenada, Mario Secco, quien aseguró que el pedido en favor de la postulación de la exmandataria "es algo que surge desde abajo".

El jefe comunal, además, le bajó el pulgar al presidente Alberto Fernández en una eventual interna con la vicepresidenta.

"El Presidente tiene el derecho de ser candidato a lo que quiera, pero ya sabemos los resultados si hubiera PASO contra Cristina y no sería bueno para él. Yo no lo veo", señaló en declaraciones a AM 990.

Y agregó: "Es la gente la que le tiene confianza a Cristina y pide su candidatura. Nadie puede ignorar que esto es algo que viene desde abajo y cuando la gente se activa y viene de abajo, es fuerte. Cada vez que ella habla se para el país. Es la figura más importante que tiene nuestro sector político".

El jefe comunal estimó necesario "tomar decisiones políticas" en el FdT, y afirmó que la vicepresidenta es la garante de "la voluntad popular" al interior de la coalición oficialista.

"En nuestro espacio político muchos pidieron (en 2015) que (Daniel) Scioli fuera candidato. No llegó a ganar las elecciones. Dijeron entonces que el kirchnerismo estaba muerto y trabajamos la candidatura de Cristina para senadora en 2017. Pudimos demostrar la fortaleza que teníamos y con esa fortaleza ganamos en 2019 Cristina puso un presidente de la Nación", indicó.