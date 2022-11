Kirchner admitió que no tiene ganas de hablar con el Presidente

El diputado y titular del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner, ratificó sus cuestionamientos hacia la gestión de Alberto Fernández, admitió que no tiene intenciones de hablar con él ya que lo agotó la "bicicleta constante", pero le reclamó que convoque a una mesa de diálogo del Frente de Todos (FdT).

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

“No es necesario que esté, ni quiero estar, pero creo que tiene que haber un lugar donde se tienen que debatir las cosas”, sostuvo en una extensa entrevista con el periodista Tomás Rebord, aunque aclaró que no desea ser parte de esa reunión.

“No tengo ganas, ya paso eso. Creo que hay gente en esta coyuntura que lo puede hacer mucho mejor que uno, no me interesa. Cuando vos discutís, no es para cumplir, sino para resolver. A mí, esta cuestión de la bicicleta constante me terminó alejando”, aseguró.

En ese sentido, el líder de La Cámpora estimó que en ese espacio deberían participar la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Economía, Sergio Massa, y su par de Interior, Eduardo de Pedro, el dirigente de la CGT Héctor Daer, y el referente del Movimiento Evita Emilio Pérsico, además de autoridades provinciales y municipales.

“No necesitamos mesas tan chicas para problemas tan grandes, necesitamos mesas cada vez más grandes, más participativas, que integren. Y entender en la discusión y el debate que no todos tenemos por qué pensar igual, pero sí siempre con la responsabilidad de encontrar un punto de acuerdo”, analizó.

En otra manifestación de su falta de sintonía con el jefe de Estado, trajo a escena los cuestionamientos que el ahora presidente hizo sobre la expresidenta, en particular, en el período 2008-2018. Además, recordó su alejamiento de la presidencia del bloque oficialista a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y señaló que las diferencias con Fernández comenzaron en 2019, se acentuaron durante toda la gestión y recrudecieron por el debate en torno a la posibilidad de suspender las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO)

"Trabajamos muy bien hasta las PASO del 2019. Los 15 o 20 puntos de ventaja quizá afectó. Como cuando vas subiendo la altura y te empezás a apuntar un poquito. El poder es complejo, no es para cualquiera