Monzó cayó en su pago chico, pese a que no tuvo interna

El expresidente de la Cámara de Diputados de la nación y candidato a diputado nacional de Juntos, Emilio Monzó, no pudo contra la lista de la intendenta María Celia Gianini (FdT) en su Carlos Tejedor natal. Pese a que Dar el Paso, la lista liderada por Facundo Manes y de la que el exlegislador es parte, no tuvo interna en el distrito como sí ocurrió en la mayoría de los distritos de la provincia, no pudo superar al oficialismo.

También podés leer Horacio, el constructor: libertad y Bulldog para evitar fugas en noviembre

Monzó fue intendente de esa localidad entre 2003 y 2007. La alianza opositora tenía puestas expectativas en lograr una gran elección de la mano del exaliado del macrismo. Pero no pudo evitar la derrota: en la categoría de concejales no logró superar al FdT, que se impuso en el mano a mano con el 50,24% de los votos.

Sin embargo, Juntos sí logró imponerse en las categorías de senadores provinciales y diputados nacionales. En las boletas nacional y provincial, la alianza contó con las dos listas que compitieron en interna y, en la suma, superaron en porcentaje al oficialismo. En la categoría de Senadores, Juntos obtuvo el 49% y el Frente de Todos el 44%; en la nómina nacional, Juntos tuvo su mejor resultado con el 48% y el peronismo llegó al 40%.

También podés leer Estas son las listas seccionales de Juntos, tras la interna Santilli – Manes

Para encabezar la boleta de Carlos Tejedor, Monzó eligió al presidente de la UCR local, Juan Martín Gondra. Por el Frente de Todos, la lista fue encabezada por la secretaria de Servicios Públicos del municipio, Giuliana Mandrini.

Emilio Monzó fue como tercer precandidato a diputado nacional en la lista que encabeza Manes. Tras la competición interna, según el recuento provisorio de votos, ocupará el noveno lugar en la boleta que encabezará el vicejefe de Gobierno porteño Diego Santlli.