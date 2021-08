En Zárate, precandidato PRO presentó su lista en la calle junto a un pozo

“Queríamos demostrar y representar cómo vivimos en Zárate”, explicó a Letra P el concejal Marcelo Matzkin, uno de los cuatro precandidatos de Juntos que se medirán en internas el próximo 12 de septiembre, quien presentó la lista de aspirantes al Concejo Deliberante al lado de un pozo de una calle que estaba cortada al tránsito. El edil, que busca renovar su mandato, cuestionó duramente la gestión de Osvaldo Cáffaro (Frente de Todos) y sostuvo que aquella situación es “símbolo de la ausencia del estado”.

En Zárate, la alianza Juntos no alcanzó un acuerdo y a las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) llegarán cuatro nóminas que definirán el precandidato para noviembre. Una de las listas la encabeza Matzkin, quien explicó que cada espacio “representa un matiz dentro de juntos” que imposibilitó armar una propuesta de unidad. Pese a las diferencias, aseguró que tras las primarias todo trabajarán juntos.

Presentó la lista para las PASO junto a un pozo. “No quería caer en la típica de ir a un salón de eventos y hacer la presentación. Queríamos demostrar y representar cómo vivimos en Zárate”, señaló el concejal a este portal y agregó que la calle había sido cortada en febrero por los vecinos ante el temor de que hubiera un accidente y porque el municipio no retiraba un auto que estaba incendiado en la misma cuadra. “Es símbolo de la ausencia del Estado. Un Estado que no sólo no se lleva el auto prendido fuego y no tapa el pozo, sino que ni siquiera se entera de que hay una calle cortada al tránsito”.

Tras el acto -del que además de los aspirantes a ocupar una banca participó el intendente de Campana, Sebastián Abella- personal del municipio retiró los restos del automóvil vandalizado, reparó la calle y el tránsito se rehabilitó.

“Esa situación en esa calle es un ejemplo de cómo está Zarate”, señaló Matzkin y detalló que el 80% de la población que cuenta con el servicio de agua potable tiene problemas con el suministro por falta de presión. “La ciudad está explotada producto de la inacción del gobierno y por la pandemia”, indicó el concejal y añadió que, a “criterio del vecino, los principales problemas son la inseguridad, falta de agua y el deterioro de las calles”.

Consultado sobre las diferencias con el resto de los candidatos que competirán en la interna de Juntos, indicó que su equipo “representa al PRO hace tiempo”. “Tenemos un bloque de cinco concejales de un total de 20, más allá de que Juntos por el Cambio tiene ocho y representamos el sector que, aun habiendo perdido en 2019, dimos las discusiones que teníamos que dar, seguimos caminando la ciudad y hoy de forma renovada buscamos ser gobierno en 2023”, concluyó.