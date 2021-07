"Perotti quería sacar al peronismo santafesino del Frente de Todos"

Arrancó explosiva la interna del peronismo santafesino. El precandidato a senador nacional Agustín Rossi remarcó que, al enfrentar al gobernador Omar Perotti, desbarató “una operación que llevaba al PJ de Santa Fe afuera del Frente de Todos”.

Rossi, junto a la vicegobernadora Alejandra Rodenas, enfrentará a la dupla Marcelo Lewandowski – María de los Ángeles Sacnun. De fondo se cuece el liderazgo del PJ provincial y el blanqueo de una tensión que se mantuvo subterránea durante meses. Ahora que afloró, lo hizo con toda la fuerza.

A través de un Facebook Live, Rossi tildó a Perotti de “hegemónico”. Recordó, a la vez, que todo el peronismo se puso atrás del rafaelino en 2019 y que él esperaba un liderazgo “moderno, amplio, plural”, pero no lo encontró.

En cambio, con el puntapié del lanzamiento de Hacemos, la fuerza que contiene al perottismo, Rossi denunció que el rafaelino buscaba impulsar a su mano derecha, Roberto Mirabella, como candidato a gobernador en 2023. Mirabella, según Rossi, solo tenía como pergamino para ello “ser amigo del gobernador”.

“Estaba eligiendo su heredero dentro de dos años…subsumía a todo el PJ detrás de un hecho hegemónico…el próximo paso era sacar al peronismo del Frente de Todos y emparentarlo con el peronismo cordobés”, disparó el ministro.

Con la “maniobra” que desbarató, explicó, “Mirabella no será candidato a gobernador y Perotti no podrá sacar al PJ del FdT”. Y no se quedó solo ahí: “El perottismo tiene fecha de finalización en 2023 y ya tiene un acta de defunción en este proceso electoral”, lanzó.

Sobre el cierre de su picantísimo discurso, el ministro calificó de “inaudita” la decisión de Perotti de ser precandidato a senador suplente. “Demuestra la falta de diseño política, de mirar al peronismo de manera mucho más integrada”.

Finalmente, Rossi destacó que Perotti “tiene que explicarles a los santafesinos por qué votó a favor de los fondos buitres en perjuicio del pueblo de Santa Fe y por qué se sentó permitiendo que le puedan allanar el departamento a Cristina Fernández de Kirchner”.