Se ha formado una pareja: Randazzo y De la Torre comparten búnker

Aunque nadie confirma un acuerdo electoral, cada vez hay más señales sobre el acercamiento entre el precandidato a diputado nacional Florencio Randazzo y el exministro de Gobierno bonaerense Joaquín de la Torre. En los próximos días, según supo Letra P, miembros del equipo del dirigente de San Miguel se mudarán a las oficinas que el chivilcoyano ocupa, a manera de búnker, en Puerto Madero.

Nadie quiere soltar prenda sobre el destino de quien fuera un hombre de confianza en el armado bonaerense de María Eugenia Vidal. Como contó este portal, De la Torre tiene un compromiso con la exgobernadora que todavía lo ata a Juntos por el Cambio. En conversación con dirigentes vecinalistas, indicó que le había dado su “palabra a María Eugenia” y que seguiría siendo parte de aquella estructura frentista si ella, por un lado, seguía trabajando en la provincia de Buenos Aires y si, además, no respaldaba la incursión de algún dirigente porteño en suelo provincial. “Esas dos condiciones, según los rumores, no se irían a cumplir. Por eso, estoy esperando que se haga público para sentir que no estoy faltando a la palabra”, avisó De la Torre el mes pasado durante un Zoom.

Con aquel acuerdo pendiente de un hilo, analiza alternativas. Por un lado, con socios de Juntos por el Cambio evalúa respaldar la eventual candidatura del radical Facundo Manes. La jugada sería una suerte de resistencia bonaerense contra la avanzada del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que pretende instalar a su vice, Diego Santilli, como primer precandidato a diputado nacional por la provincia. Por otro, siguen las conversaciones con referentes del peronismo con los que plantean armar una tercera vía que convoque al electorado desencantado con el gobierno de Alberto Fernández.

En esas conversaciones entra Randazzo, quien el último fin de semana confirmó que volverá a competir como precandidato al Congreso nacional por la provincia de Buenos Aires tras la derrota de 2017.

En ese marco, distintos dirigentes que son parte del esquema bonaerense del exministro del Interior confirmaron a este portal que miembros del equipo de De la Torre ocuparán, a partir de esta semana, oficinas en el búnker que Randazzo montó en Puerto Madero. “Les estaban buscando lugar en el sétimo o el octavo pisos”, detalló un referente distrital. Pese a que las versiones circulan entre distintos socios partidarios, voceros del exintendente de San Miguel las desestimaron y aseguraron que el dirigente sigue trabajando en el distrito que hoy conduce Jaime Méndez.

El pasado 20 de junio, en ocasión de la celebración del Día de la Bandera y día del padre, De la Torre recorrió un barrio de La Matanza junto a la randazzista Florencia Casamiquela y el lavagnista Topo Rodríguez. Del encuentro también participó el excandidato a intendente de Quilmes Walter Queijeiro, dirigente que integra el espacio del exministro vidalista. Días después, De la Torre se reunió con Randazzo en las oficinas de Puerto Madero, encuentro del que fueron testigos varios dirigentes que se acercaron al lugar a sellar su integración al frente.