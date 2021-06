Los comicios jujeños se desarrollan con normalidad y estrictos protocolos

SAN SALVADOR DE JUJUY (Especial para Letra P) Las elecciones legislativas de medio término en Jujuy avanzaban con normalidad este domingo enmarcadas en una jornada de persistentes lluvias y mucho frío en la provincia, pero que pareciera no incidir en el clima democrático. En esta instancia electoral, el gobernador Gerardo Morales buscará consolidar su hegemonía frente a un peronismo dividido representado en varias listas que pujarán contra un oficialismo fuertemente ligado a la figura del mandatario radical.

El gobernador jujeño fue uno de los primeros ciudadanos en emitir su voto tras lo cual manifestó su "expectativa de la mayor participación posible de la gente", aunque reconoció que la provincia transita, “uno de los días más fríos del año”.

El presidente del Partido Justicialista (PJ) provincial, Rubén Rivarola, pidió al electorado que vaya a votar porque "quedándose en casa no se soluciona la pobreza" de la provincia. "Estoy esperanzado en que, de una vez por todas, la Legislatura deje de ser una escribanía del gobierno. Hoy está en nuestras manos la posibilidad de revertir la realidad de Jujuy, que tiene el 47% de pobreza", señaló.

El legislador del Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, que busca su reelección, subrayó que “a pesar de la llovizna y el frío la gente está yendo a votar”, en una jornada en la que tienen “muchas expectativas y optimismo”.

Desde ese espacio presentaron denuncias ante la justicia electoral en relación a “demoras en muchas escuelas por falta de autoridades” y otras irregularidades que provocaron que sus fiscales “no puedan ingresar a establecimientos educativos de Libertador, Fraile Pintado, Perico y San Salvador".

“Esperamos que la gente acompañe el proceso democrático, aunque sabemos que las elecciones legislativas no son las que más convocan. Las estimaciones marcan un 60%”, valoró por otro lado Omar Gutiérrez, quien es médico infectólogo de la provincia y se volcó a la política partidaria tras oficiar como titular del Comité Operativo de Emergencia por el coronavirus, cargo en el que se mantiene.

A su vez, el diputado provincial del Frente de Todos-PJ, Pedro Belizán, que también busca revalidar su banca en el Parlamento jujeño, se mostró “sorprendido por la gente que desde muy temprano a pesar del frio está saliendo a votar”. “Tenemos mucha confianza porque realizamos un trabajo muy fuerte en el territorio”, sostuvo el legislador, al señalar que esperarán la "victoria" en la sede central del PJ.

A la hora de sufragar escuela Padilla de la localidad de Reyes, el primer candidato a diputado provincial por el frente Unidad para la Victoria, Diego Martín Palmieri, se mostró "preocupado" por la falta de control sobre el escrutinio provisorio. De hecho, este sábado la oposición alertó sobre un posible fraude en el conteo de votos debido a las irregularidades informáticas que se presentan en el centro de cómputo de los comicios.

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl "Chuli" Jorge, emitió su voto y pidió que los frentes políticos se ocupen de limpiar la ciudad porque "hay mucha contaminación visual".

Por su parte, el primer candidato a diputado por el frente Todos por Jujuy, Carlos de Aparici, calificó de "inapropiado" el adelantamiento de las elecciones porque "se pone en riesgo la salud de la población" en plena segunda ola de la pandemia. "Es un capricho injustificado", lanzó en referencia a la decisión del gobernador Morales.

En tanto, la diputada provincial del Frente de Todos, Alejandra Cejas, que busca retener su banca, afirmó que "la falta de organización en las elecciones es una decisión del gobierno que busca que le gente no vote". No obstante, dijo que espera que "prime la voluntad de la gente a la hora de votar y no haya trabas en el camino”.

La jornada cívica había comenzado con un tímido acercamiento de los ciudadanos a las escuelas en medio de lluvias persistentes y bajas temperaturas que rondaron los 5 grados en la ciudad capital y descendían a bajo cero en otras localidades, como el caso del paraje Bárcena donde además se registró la caída de nieve.

Entre las medidas sanitarias adoptadas se observó una limitación adentro de las escuelas lo que provocó una postal recurrente en toda la provincia de largas filas de personas con paraguas y pilotos bajo la lluvia.

Por el protocolo sanitario también se llevaron a cabo testeos a personas que presentaban síntomas compatibles con el coronavirus. Hasta el mediodía al menos 20 ciudadanos dieron positivo, según fuentes de la policía de la provincia.

Alrededor de las 21 horas se espera que la empresa privada Simecom, a cargo del escrutinio provisorio publique los resultados parciales a través de la página web www.eleccionesjujuy2021.com.ar, informó el Tribunal Electoral de Jujuy.

En estas elecciones se renueven 24 bancas de la Cámara de Diputados, además de la mitad de los cargos en Concejos Deliberantes de 26 municipios y de 31 comisiones municipales, siendo Jujuy la segunda provincia, luego de Misiones que celebra comicios este año.