El Gobierno aseguró que no habrá techo para las paritarias

La vicejefa de Gabinete de la Nación, Cecilia Todesca, negó que el Gobierno esté trabajando sobre un techo a las paritarias y aseguró que las negociaciones será "libres".

La funcionaria aclaró que el Gobierno no va a interceder en las paritarias, porque "son libres, se trata de una instancia democrática muy importante para la Argentina y no tienen piso ni techo".

"Si queremos ver una recuperación de la economía, tenemos que ver una recuperación real de los salarios", subrayó en declaraciones a Radio 10.

Y agregó: "Mas del 60 por ciento del PBI se explica por el consumo privado, por eso si queremos ver una recuperación de la economía tenemos que apostar por una recuperación real de los salarios".

Consultada sobre el aumento de precios, la funcionaria respondió: "Hace muchos años que la inflación es alta, y eso hace perder ingresos y que no puedas organizarte, y para las empresas es difícil hacer sus planes de negocios. No se trata de un tema sencillo como se dijo en otro momento, no hay una solución mágica, es un problema macroeconómico de relación entre las variables".

Por último, destacó la ley sobre el aporte de las grandes fortunas. "Fue una iniciativa importante, claro que mueve las aguas porque no es fácil redistribuir el ingreso, pero es un tema que se habla en todo el mundo".

Esta semana, la mesa chica ampliada de la CGT advirtió que no aceptará "un techo o límite atado a los precios o el proceso inflacionario" para discutir las paritarias anuales.

"Las paritarias son libres y deben continuar siendo libres", señalaron los dirigentes e indicaron que "los salarios están retrasados desde hace ya bastante tiempo".