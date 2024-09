Mariano Cascallares convocó a especialistas para un abordaje integral de la ludopatía digital en jóvenes

Del encuentro “Apostar no es un juego, Ludopatía digital y Salud Mental”, organizado por la comuna en articulación con la UNAB y la Fundación Causa Común, participaron también el rector de alta casa de estudios, Pablo Domenichini , y el presidente del Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko . También dijeron presentes el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Vicente Ojea ; el Obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones ; la defensora nacional de los derechos de niñas, niños y adolescentes, Marisa Graham , además de jefes comunales de distritos vecinos.

Cascallares subrayó la importancia de poder atender la problemática de la ludopatía de forma integral, ya que cada vez más jóvenes están participando de actividades de este tipo. “Vamos a trabajar en forma colectiva, con el objetivo de que la comunidad pueda desarrollarse y que cada uno, desde su lugar, sepa cómo abordar, acompañar y ayudar a que este flagelo no atrape a más personas”, indicó.

WhatsApp Image 2024-09-18 at 09.47.14.jpeg

Por su parte, Ojea y Lugones apoyaron la iniciativa y la labor que se realiza para una “experiencia de salvación comunitaria”. Un mensaje que fue respaldado por Graham.

Al término de la presentación de la charla tomaron la palabra los disertantes, quienes también hicieron hincapié en la importancia de abordar la ludopatía digital desde todos los ámbitos de la comunidad.

Un trabajo articulado para atacar el juego

En ese sentido, el sacerdote Olivero sostuvo que como sociedad debemos comprender “adónde tenemos que ir y donde pararnos” para enfrentar los problemas, cuya complejidad requiere de estrategias. Se refirió a la tecnología y al capitalismo financiero que propician el consumo, en este caso para las apuestas online y a la necesidad de volver a la cultura del encuentro a través de los vínculos.

Manes explicó que la adición “es una enfermedad como lo es la hepatitis o el infarto de miocardio o cualquier enfermedad médica” y argumentó que la solución “no es solo una ley que, hay que hacerla, combatiendo intereses, que hay que hacerlo, sino como sociedad. Si somos una sociedad tenemos que enfrentar las causas que tienen que ver con la pobreza, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la desigualdad social, tiene que ver con la salud mental”.

Por otra parte, el neurocientífico reafirmó que “la salud mental es un tema muy importante. También lo es la educación, que no es una frase, una ley, esencialidad educativa, eso es un eslogan, es realmente invertir en educación, es combatir la desigualdad, entender la pobreza, es darnos cuenta que en la economía del siglo XXI es el conocimiento, que los países que no invierten en su gente no prosperan”.

Participaron también de la charla la secretaria general de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Agustina Vila; el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, y su par de Florencio Varela, Andrés Watson; el titular del Consejo Escolar, Ezequiel Mars, y el secretario de Extensión y Bienestar de la UNAB, Ignacio Jawtuschenko; además de legisladores provinciales y nacionales, autoridades del Ejecutivo municipal, concejales y consejeros escolares, inspectores del sistema educativo, docentes; representantes del poder judicial, de entidades intermedias, de la Cruz Roja, de hospitales y clínicas del distrito, de la Comisión Mixta del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown y de la Unión Industrial; veteranos de guerra, representantes de Iglesias de diferentes credos y de la CGT, y vecinos y vecinas.