Javier Milei desplazó al titular de la Agencia de Discapacidad que denunció coimas

El gobierno de Javier Milei anunció esta medianoche que el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, fue separado de su cargo, luego que se conociera una serie de audios en los que revela un mecanismo de sobornos.

“Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo”, indicó el Gobierno, a través de la cuenta de Twitter de la vocería.

Horas antes, en medio de un silencio oficial que duró más de 24 horas, después de que el portal Data Clave difundiera los audios, Letra P había anticipado que Spagnuolo tenía un pie afuera del Gobierno. En los audios, que forman parte de una charla del funcionario con un interlocutor desconocido, se menciona un sistema de retornos para la compra de medicamentos. Spagnuolo menciona a Karina Milei y a Lule Menem.

"El Ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad e informará en las próximas horas el nombre del interventor del organismo, en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento”, completa el comunicado.

El desplazamiento de Spagnuolo ya estaría en el boletín oficial que se publicará en las próximas horas. La decisión de despedirlo se tomó horas después de que la oposición en la Cámara de Diputados, con Esteban Paulón y Leandro Santoro a la cabeza, presentaran pedidos de interpelación y cuestiones de privilegio en su contra por el contenido de los audios filtrados.

Spagnuolo fue abogado de Milei y mantiene una relación de amistad con el mandatario nacional, quien ahora decidió echarlo.

