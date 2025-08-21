Corrupción en la era libertaria

Javier Milei desplazó al titular de la Agencia de Discapacidad que denunció coimas

A la medianoche, la cuenta de la vocería anunció el "desplazamiento" de Spagnuolo por "razones de público conocimiento". Lo adelantó Letra P.

Por Letra P | Periodismo Político
Javier MIlei y Diego Spagnuolo.&nbsp;

Javier MIlei y Diego Spagnuolo. 

El gobierno de Javier Milei anunció esta medianoche que el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, fue separado de su cargo, luego que se conociera una serie de audios en los que revela un mecanismo de sobornos.

Notas Relacionadas
 Martín Menem, presidente de la cámara de Diputados, durante la votación en la que perdió Javier Milei, por culpa de Mauricio Macri.
FALTARON HÉROES

Discapacidad: con votos libertarios y ayuda de Macri, Diputados rechazó el veto de Milei

Por  Mauricio Cantando

“Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo”, indicó el Gobierno, a través de la cuenta de Twitter de la vocería.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1958319179146178561&partner=&hide_thread=false

Horas antes, en medio de un silencio oficial que duró más de 24 horas, después de que el portal Data Clave difundiera los audios, Letra P había anticipado que Spagnuolo tenía un pie afuera del Gobierno. En los audios, que forman parte de una charla del funcionario con un interlocutor desconocido, se menciona un sistema de retornos para la compra de medicamentos. Spagnuolo menciona a Karina Milei y a Lule Menem.

"El Ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad e informará en las próximas horas el nombre del interventor del organismo, en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento”, completa el comunicado.

El desplazamiento de Spagnuolo ya estaría en el boletín oficial que se publicará en las próximas horas. La decisión de despedirlo se tomó horas después de que la oposición en la Cámara de Diputados, con Esteban Paulón y Leandro Santoro a la cabeza, presentaran pedidos de interpelación y cuestiones de privilegio en su contra por el contenido de los audios filtrados.

Spagnuolo fue abogado de Milei y mantiene una relación de amistad con el mandatario nacional, quien ahora decidió echarlo.

Temas
Notas Relacionadas
Javier Milei
CHOQUE DE PODERES

Milei irá a la Justicia contra el Congreso para sostener el veto a la emergencia en discapacidad

Seguro de que en el Senado también pierde, prevé judicializar la ley. Otra alternativa: aplicar una norma de 1992. Críticas a Spagnuolo y efecto cierre de listas.
El festejo de Unión por la Patria, clave para la sanción de la ley de ATN, pedida por los gobernadores. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Con la división de los gobernadores, se sancionó la ley que obliga a repartir los ATN en las provincias

Fue aprobado el proyecto con 142 votos a favor y 90 en contra. Cornejo, Frigerio, Orrego y Torres no votaron. Habrá un fuerte debate por el veto.

Las Más Leídas

También te puede interesar

Gustavo Menéndez, Jorge Taiana, Eduardo Valdés,Kelly Olmos y Santiago Cafiero. 
"LO VIEJO FUNCIONA"

CFK le prestó el PJ a Taiana para el primer acto improvisado de campaña

Por  Sebastián Iñurrieta
El cierre de listas no dejó conformes a los intendentes peronistas de Fuerza Patria﻿ pero no jugarán por afuera. “Ayudita” a Gray y todo al 7.
CIERRE DE LISTAS

Fuerza Patria: enojados con el reparto en las listas, los intendentes ponen "todos los fierros" para el 7-S

Por  Macarena Ramírez
Axel Kicillof
LEGISLATURA BONAERENSE

LLA y el PRO cruzaron a Kicillof por pedir la emergencia en obra pública: "Piensa que la gente es boluda"

Por  Juan Rubinacci
Axel Kicillof en la sede de la CGT por el Día del Trabajador le sonríe a Pablo Moyano con Héctor Daer a su derecha. Foto: Pilar Camacho
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

La CGT y la CTA apostaron por Kicillof y salieron fortalecidas con el cierre de Fuerza Patria

Por  José Maldonado