Mauricio y Jorge Macri lograron lo que querían, pero el exmandatario municipalizó su poder . El mismo Larreta que tuvo que bendecir con un tuit al candidato que no prefería forzó unas elecciones concurrentes que ambos Macri rechazaban. La titular del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich , bajó a sus pretendientes porteños para abrazarse al intendente, también de licencia, de Vicente López, pero, por ahora, el funcionario larretista no llamó a votar por ella en la presidencial a modo de devolución de gentilezas.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1663530904776474624 Felicitaciones @jorgemacri. Te lo dije hace tiempo. Eras vos. La gente quería continuar la obra comenzada hace años por el PRO. Ahora, lo ratifican las encuestas. pic.twitter.com/EaZQ7wymIN — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 30, 2023

Con la foto de este martes, fue una de las ganadoras del anuncio y cobró su apuesta de bajar a sus aspirantes porteños para fortalecer la postura de Macri. Así, hace meses, dejaron de estar dentro de la contienda el ahora secretario de Asuntos Públicos, Waldo Wolff, que incluso luego dejó el nido halcón para cerrar con el larretismo: y el legislador porteño Juan Pablo Arenaza, actual jefe de campaña de Bullrich.

Larreta se fue al vestuario como el principal perdedor. Con un comunicado sin sabor confirmó que Quirós no estuvo a la altura del desafío. La apuesta del acalde con este resultado provisorio es que Jorge Macri diga públicamente que no apoya la candidatura presidencial de Bullrich. "Nunca dijimos que no tenía que ser Jorge, sino que la forma no era esa; que no nos podía correr con el apoyo de Bullrich”, sostuvo ante Letra P uno de los armadores del jefe de Gobierno.

Quirós, al margen de cierto malestar por la forma en la que se comunicó todo, se sacó el traje de candidato que formalmente nunca logró probarse. Le queda el premio consuelo de haber llegado hasta la última instancia en el PRO.

Hasta ahora espectador de las internas ajenas, matemáticamete la entronización de Macri complica al senador radical Martín Lousteau: hasta ahora, enfrentaba un voto divido del PRO. El cambio de escenario electoral coincide con la viralización que lo recordó como exministro K por su discusión con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la que le reprochó la resolución 125.