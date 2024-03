Quién es el empresario que Gustavo Posse subsidió con fondos municipales

El empresario es el dueño de la productora DF Entertainment , que se presenta como “líder de entretenimiento en vivo en Argentina”. Considerado "el nuevo Daniel Grimbank ", el productor que dominó ese rubro en los 80 y 90, Finkelstein produjo los diez shows de Coldplay, Taylor Swift , Harry Styles , Dua Lipa , Rosalía, Maroon 5, C. Tangana, Guns N' Roses, Kiss, Metallica, Demi Lovato , entre otros.

Finkelstein presentó un amparo para no pagar el impuesto a las grandes fortunas durante la pandemia de coronavirus. Tiene residencia en José Ignacio, Uruguay, donde compró la Bodega Oceánica y está desarrollando inversiones inmobiliarias con su empresa Luna Colonial SA .

Allí presentó el proyecto para construcción de un “hotel de campo” de lujo sobre la costa, que provocó denuncias cruzadas entre los ediles de la comuna de Maldonado que no se ponen de acuerdo si la construcción es legal, debido a que exige excepciones a las normas de edificación.

San Isidro, sinónimo de Lollapalooza

Comenzó en el rubro junto a otro de los productores top nacionales de shows en vivo, Marcelo Figoli, dueño de Fénix Entertainment Group y de Alpha Media, que gerencia radios como Rivadavia y Rock & Pop y el Parque de la Costa, en Tigre. Fígoli conoció a Finkelstein en 1999, cuando era novio de la hija de Alfredo Coto, de nombre Alejandra.

En 2015, cuando Finkelstein rompió la sociedad con Fígoli, se quedó con los derechos del Lollapalooza Argentina y también constituyó una sociedad con el grupo IRSA, de Eduardo Elsztain, para explotar el Centro de Convenciones de Buenos Aires y el estadio La Rural. “Voy a traer a los aristas que creo que son negocio”, dijo en ese momento. Con IRSA es socio en la concesión del estadio Direct TV Arena, considerado el el Madison Square Garden bonaerense.

El cambio de escala lo hizo en 2018, cuando le vendió el 51% de la empresa a la internacional Live Nation Entertainment, un gigante mundial del entretenimiento con tiene sede en Beverly Hills, California.

Así trajo a artistas internacionales como Coldplay, que marcó el hito de llenar diez canchas de River, Bon Jovi, Foo Fighters y Queens of the Stone Age, que quedó en el recuerdo por las más de mil personas que no pudieron ingresar al show por la mala organización y le iniciaron una demanda a DF Entertainment.

River y también San Isidro

Actualmente tiene un contrato con el club River Plate hasta 2025 para producir 20 shows. La estrella más luminosa de DF y Live Nation es el Lollapalooza Argentina que organiza en el Hipódromo de San Isidro, donde en 2023 asistieron 330 mil personas y lo vieron un millón de personas en vivo por streaming.

El intendente de San Isidro escaneó el contrato entre Posse y Finkelstein y encontró que el Municipio disponía de un operativo logístico que le costaba al fisco $60 millones y que el empresario abonaba por todo concepto $20 millones. Lanús aseguró que el municipio también recibía centenares de tickets de favor para acceder a los shows gratuitamente. Ahora el jefe comunal espera recaudar al menos $200 millones.

Es un negocio que, se calcula, facturará $35.000 millones, sin contar los tickets que se venden por la plataforma web All Access, otra empresa de Finkelstein que cobra una comisión por “costos de servicio” de casi el 10% del valor de la entrada, una maniobra que fue denunciada por la Unión de Consumidores Argentina.

La música une a Gustavo Posse y Finkelstein

Finkelstein y Posse siempre manifestaron la sinergia pública y privada que permitía el éxito de cada edición del Lollapalooza. “Estamos muy felices, gracias al trabajo en conjunto con el Municipio se logró este éxito en la seguridad, el tránsito y el transporte público. Sin dudas, el Hipódromo de San Isidro es el mejor lugar para Lollapalooza”, dijo el año pasado el empresario nacional que vive en Uruguay.

“La forma en que se vive este espectáculo en San Isidro marcó un hito en la historia del entretenimiento en Argentina y para que suceda realizamos un trabajo serio en equipo entre las áreas municipales y los organizadores del evento”, coincidió Posse.