Los dos Massa: qué hará el ministro para que el presidente "pase el verano" con reservas en rojo

Goteo de reservas

Por ahora, las reservas internacionales brutas del Central se acercan a perforar los U$S 20.000 millones. Las netas - las propias de la autoridad monetaria y consideradas poder de fuego para enfrentar turbulencias cambiarias - estiman los privados que están en terreno negativo, entre U$S8.000 millones y U$S11.000 millones. En el Gobierno cuestionan que los exportadores de distintos rubros stockean y dejan dólares por fuera de la oferta en el mercado especulando con la elección y una futura normalización cambiaria, brusca (como quiere Milei) o incluso controlada, (como la que anticipa Massa).

“Hay expectativas de ajuste del tipo de cambio y se espera que sea en un nivel distinto al actual. Todo eso condiciona decisiones de los agentes económicos, exportadores incluidos, las complicaciones climáticas todavía se mantienen, aunque con menor intensidad, pero influyen en los rindes y en las decisiones de los productores”, analizó el operador de cambios de PR, Gustavo Quintana. El dólar Vaca Muerta que mejora la divisa para las prefinanciación de exportaciones de combustibles y permite liquidar una parte en cotización financiera termina antes del 19 de noviembre. Tanto el dólar Pymes y Automotriz con beneficios similares continúan en carrera, como también el Programa de Incremento Exportador (PIE) para los granos, aunque operadores del mercado cercanos al agro explican que ya no hay producto para liquidar por la sequía.

Si se extenderán o no los dólares diferenciales es todavía una incógnita y en el equipo económico no lo confirman. Pese a la adversidad climática, tras los resultados de las urnas favorables para el ministro-candidato que dejó en segundo plano la potencial dolarización de Milei, la presión sobre la brecha cambiaria mermó: aparecieron las divisas de los agroexportadores y el BCRA pudo volver a adquirir moneda estadounidense en el mercado oficial gracias a una mayor oferta, pero también a una demanda muy reprimida por importaciones paralizadas, explicó en un informe Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Este martes el Gobierno tuvo que pagar U$S2.590 millones al FMI por los vencimientos de octubre. "Dado que el stock de DEGs era de sólo US$ 1.847 millones, consideramos que los restantes US$744 millones fueron afrontados con yuanes tal como sucedió en junio y julio", indicó PPI. El próximo lunes hay que pagar intereses al Fondo por casi US$ 850 millones y en diciembre quedan otros U$S 914 millones que abonar. En el medio, el organismo de crédito especula con lo que pase el domingo electoral para destrabar los U$S 2500 millones comprometidos. Esas operaciones hundirán las reservas del Central y en el mercado no descartan que, pese a los puentes que en el massismo dicen poder hacer, haya que renegociar una vez más las condiciones del acuerdo.