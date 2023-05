De Massa a Cavallo, el perfil del ministro de Economía que imagina Larreta

Live Blog Post

Scioli presentará "una fórmula federal"

El embajador de Brasil, Daniel Scioli, ratificó ante el Círculo Rojo su precandidatura presidencial y, sin dar precisiones, dijo que integrará "una fórmula federal". Una vez más, defendió la utilización de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) como la instancia para definir a la persona que peleará por al sucesión de Alberto Fernández.

"Me parecen muy importantes las PASO porque no quiero que me elijan en una reunión. Quiero tener la espalada y la legitimidad que se necesita. Mi vida es un sinónimo de competencia", afirmó y adelantó que su plataforma será federal ya que siempre tuvo "un compromiso con el interior del país".