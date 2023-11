Boletos sin subsidios: 2.000 valientes y una renuncia que trae cola

La salida de Pernicone, exfuncionario de la administración bonaerense de Daniel Scioli y ex secretario de Hacienda y Producción de la Municipalidad de Almirante Brown, se produjo –pudo confirmar Letra P - por “las fallas operativas del sistema SUBE y la falta de sustento legal de las tarifas plenas sin subsidios ” que el Gobierno nacional anunció días antes de las elecciones generales de 22 de octubre.

En lo respecta a la tarifa plena de los colectivos, la cartera de Transporte introdujo la semana pasada una modificación relevante que no fue comunicada debidamente a quienes utilizan el servicio. Tras haber arrancado cobrando un boleto sin subsidios de $ 700 tanto para un recorrido de seis cuadras como para un traslado de más de 36 kilómetros; ahora rigen dos valores tarifarios diferenciados las personas que renunciaron a los subsidios.

sube-NA.jpg Las empresas de colectivos se quejan del sistema SUBE NA

Ahora rige una tarifa de $ 300 para los viajes dentro de la Capital Federal y los partidos vecinos del conurbano bonaerense; y otra que se mantiene en $ 700 para los trayectos de más de 37 kilómetros de las líneas que prestan servicios entre el territorio porteño y el Gran Buenos Aires y en los distritos más alejados del AMBA.

Las empresas del sector aseguran que el mayor inconveniente para cobrarlas radica en que un número importante de líneas metropolitanas de colectivos no han podido introducir en sus boleteras las nuevas tarifas debido a los problemas informáticos y a las limitaciones que tiene el sistema SUBE. Es decir que, por más que quienes usan el servicio quieran pagar los boletos plenos, los choferes de esas líneas no pueden cobrarles las tarifas más caras porque las máquinas no tienen la programación actualizada del SUBE.

El empresariado del sector atribuye esta falla operativa a la decisión del Gobierno de haber lanzado al ruedo el nuevo esquema de renuncia a los subsidios en plena campaña electoral, de manera apresurada y sin una coordinación previa con Nación Servicios.

¿Sistema sin respaldo normativo?

Mientras los técnicos oficiales buscan una solución contrarreloj; tres cámaras representativas de las líneas del AMBA volvieron a advertirle al ministro de Transporte, Diego Giuliano que los nuevos boletos sin subsidios no tienen ningún respaldo normativo.

Ante el riesgo de tener que enfrentar futuras demandas legales por estar cobrando una tarifa que no está autorizada; la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba) reclamaron a Giuliano que regularice la situación y se haga cargo del costo político de aprobar las nuevas tarifas sin subsidios.

COLECTIVOS TARIFAS Un colectivo exhibe las tarifas con y sin subsidios

“Es menester destacar que la resolución 566/23 de renuncia a los subsidios no establece en ninguna parte el valor tarifario de $ 700 y si las empresas perciben ese importe tal cual se ha programado en las máquinas SUBE, estarían percibiendo fondos sin sustento normativo que las avale, quedando expuestas a contingencias legales por cuestiones ajenas a su voluntad”, se subraya en la nota remitida al ministro con las firmas de Luciano Fusaro (AAETA), Roberto Rodríguez (CTPBA) y Mario Vacca (Cetuba).

“Ante esta situación—se destaca en la misiva—se solicita que se complemente la resolución citada definiendo mediante otra norma formal el valor de la tarifa sin subsidio y se reconozca expresamente la situación actual de descapitalización, deterioro y quebranto que afrontan algunas empresas del sector que cubren una necesidad colectiva primordial e insustituible”.

Las cámaras también fundamentaron su reclamo en el hecho de que el valor de $700 fijado para la tarifa plena de los colectivos del AMBA “sobrepasa con creces” los costos reales que el Gobierno les reconoce a las empresas. En ese sentido, la nota enviada a Giuliano se advierte: “Que se disponga la posibilidad de pagar un pasaje sin subsidio de $ 700 -- tal como se ha anunciado e inclusive instrumentado mediante la incorporación de ese valor en las máquinas del sistema SUBE-- provoca un evidente y muy marcado contraste con la situación que se verifica en la actualidad donde el ingreso medio que perciben las empresas del AMBA por subsidios y boletos es de aproximadamente $ 300 por viaje”.