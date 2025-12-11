NO HAY PLATA

Alerta en San Juan por el uso de fondos de la minería para el pago de gastos corrientes en la provincia

En el sector metalífero reclaman la utilización oficial de unos $20.000 millones de una cuenta especial por parte del gobierno sanjuanino. Polémica jurídica.

Una controversia económica y jurídica puso en tensión a la minería en San Juan a partir del reclamo de especialistas del sector, quienes acusan al gobierno provincial de haber utilizado unos $10.000 millones de la Cuenta Especial del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) para gastos corrientes.

La polémica es política y económica, pero fundamentalmente se centra en el terreno normativo. En el sector metalífero señalan que la maniobra no está contemplada en la Ley 387-A, que creó el IPEEM y estableció la afectación específica de sus recursos. Además, señalan que antes de fin de año se usarían otros $11.000 millones para fines no determinados en la legislación.

Reclamo en San Juan

Según la denuncia, la ley establece que los fondos del instituto —incluidos los resultados de ejercicios anteriores— solo pueden destinarse a gastos propios, infraestructura minera y promoción de la pequeña minería. Además, deben mantenerse en una Cuenta Especial, precisamente para evitar que se mezclen con el Tesoro provincial.

La Ley de Presupuesto 2025 intentó habilitar la toma de “remanentes del sector público”, pero, según especialistas, una ley general no puede derogar ni modificar la afectación establecida por una ley especial. La normativa que dio origen al IPEEM es una ley de creación, con objeto definido y recursos intangibles.

Controversia en la minería

En el sector minero plantean que la Resolución 116-IPEEM-2025 que permitió la transferencia de los fondos se apoya en una interpretación extensiva del artículo 8 del Presupuesto, una interpretación que para diferentes juristas es incompatible con la jerarquía normativa.

Según advierten especialistas como el exsubsecretario de Minería de la Nación Mario Capello, usar el IPEEM como caja del Tesoro es “un retroceso institucional” que desfinancia la infraestructura minera, limita la exploración y contradice uno de los pilares del modelo sanjuanino: la previsibilidad legal.

La polémica en la provincia cuyana surgió mientras la apuesta del presidente Javier Milei por la industria metalífera es uno de los nuevos pilares económicos de la Casa Rosada para la obtención de divisas y el desarrollo de la economía.

