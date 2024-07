Combi vacía: la oposición no acompañará a Axel Kicillof a la excursión por Bahía Blanca

La planta de Gas Natural Licuado (GNL) y el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones ( RIGI ) no paran de generarle dolores de cabeza al gobernador de Buenos aires , Axel Kicillof . Según pudo confirmar Letra P , la oposición, en su mayoría, rechazó la invitación del oficialismo a una recorrida prevista para el miércoles por el puerto de Bahía Blanca, el lugar donde se podría instalar el negocio multimillonario que la provincia disputa con Río Negro .

Tras un encuentro que el mandatario tuvo este jueves con las autoridades de la Legislatura bonaerense y los titulares de los bloques de UP, el presidente de la Cámara de Diputados , Alejandro Dichiara , llamó a los jefes de todas las bancadas para convocarlos a una reunión en Bahía Blanca con dirigentes de YPF y del puerto y el intendente local, Federico Susbielles .

En el PRO Libertad -que ese día tendrá un plenario conjunto con La Libertad Avanza en Almirante Brown- dicen que no piensan ir: “No mueven nada desde mayo y ahora quieren ir a preguntarle a los bahienses qué quieren… están en un cumple”. “Obvio que no vamos”, se suman en el bloque libertario del Senado .

En la tarde de este viernes, los partidos que alguna vez fueron Juntos por el Cambio volvieron a unirse para sacar un duro comunicado. “Todavía seguimos esperando el RIGI bonaerense, pero mientras tanto que el gobernador adhiera al RIGI nacional y deje de dar vueltas”, cuestionó el presidente del bloque PRO en Diputados, Agustín Forchieri. “Su capricho lo único que logra es espantar inversiones cruciales para el desarrollo económico regional”, agregó. Además, ese espacio exigió a Kicillof quedarse en La Plata y convocar a una sesión especial para tratar el RIGI bonaerense.

image.png Comunicado del PRO, la UCR y la CC contra Axel Kicillof.

Tampoco asistirá a la recorrida la bancada UCR+Cambio federal: “Más que viajar a Bahía preferimos que el gobernador envíe el RIGI a la Legislatura y quedarnos a tratarlo”. Un espacio filolibertario le apuntó a Letra P que Kicillof “parece buscar cómplices más que apoyo”. Son sectores que entienden que el gobernador está viendo venir un cachetazo político “y quiere socializar la derrota”.

Los que sí y los que dudan

Quien confirmó asistencia al viaje fue el bloque en Diputados de Unión Renovación y Fe, que conduce Gustavo Cuervo. Es el sector de la oposición que fue cuestionado tras la última sesión por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien les pidió a sus integrantes que devuelvan sus bancas, conseguidas con la boleta de LLA. Esa bancada acompañó la creación de unsa empresa estatal de emergencias, proyecto que tuvo el rechazo del resto de la oposición.

Los sectores que están en duda son los bloques de Acuerdo Cívico- UCR+GEN, que recibió el llamado del oficialismo y, al cierre de esta nota, estaba evaluando si asistía o no; situación parecida a la de La Libertad Avanza en el Senado. Se trata del bloque que no responde a Casa Rosada, y que también está evaluando si viaja. En ese espacio aseguran que desde el primer momento están interesados en el proyecto y trabajaron con el radicalismo impulsando distintas propuestas. No obstante, también condicionan el acompañamiento a la adhesión provincial al RIGI.