Horacio Rodríguez Larreta apura a Jorge Macri y le sube el precio al debate del Presupuesto porteño

En la previa del ingreso del proyecto de Presupuesto a la Legislatura, los legisladores Claudio Romero y Emmanuel Ferrario , laderos de Horacio Rodríguez Larreta , presentaron proyectos para reducir impuestos. El movimiento anticipa que la batalla central para Jorge Macri será igual o más difícil que la del año pasado cuando consiguió aprobar la ley de leyes por muy poca diferencia.

El juego de cartas folclórico para la aprobación del presupuesto porteño ya empezó. En las horas previas al ingreso del proyecto oficial para 2026, que como establece la Constitución local, Macri debe enviar en el transcurso del martes 30, diputados oficialistas abrieron el proceso de negociación

No se trata de cualquier ley, al contrario, es la pelea legislativa y política más importante del segundo semestre del año que también va a insinuar los márgenes que tendrá el macrismo para gobernar los próximos dos años después de una derrota inédita en mayo, que dejó abolladísima su hegemonía local. Como si esto fuera poco, el debate del año pasado dejó más preocupaciones que certezas para el oficialismo.

En diciembre de 2024, con la ofensiva de La Libertad Avanza desatada con el gobierno de Macri, el oficialismo quedó ajustadísimo para conseguir su propia ley de leyes. Con el peronismo y los libertarios de Karina Milei en contra, el macrismo debió apelar a un acuerdo con el sector excomulgado de LLA que hasta diciembre encabeza Ramiro Marra . La renovación de la mitad de la cámara dentro de tres meses anticipa que ese escenario adverso del año pasado se va a complejizar.

En las últimos semanas hubo dos señales de diferentes sectores para ordenar el debate. Por un lado, el Ejecutivo le pidió a los organismo descentralizados o autárquicos y a los otros tres poderes enviar cuanto antes sus respectivas proyecciones presupuestarias. Eso ocurrió con la Auditoría General de la Ciudad y el Poder Judicial, que se cubrió de un eventual ajuste oficialista, mandando previsiones muy precisas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1972714133192642841&partner=&hide_thread=false #Diputados La oposición suma votos para correr a Espert de la presidencia de la comisión de Presupuesto, en medio del escándalo de su relación con Fred Machado



Expectativa por la reacción de Menem



https://t.co/VqlDG4KMh2

@mauriCanta pic.twitter.com/6hXG8XxIGs — LETRA P (@Letra_P) September 29, 2025

Mueve Horacio Rodríguez Larreta

El otro movimiento ocurrió en la víspera del envío del proyecto oficial. Los legisladores larretistas Claudio Romero y Emmanuel Ferrario presentaron tres proyectos legislativos que se parecen más a un pliego de exigencia del debate central que una propuesta habitual. Los diputados del bloque Volvamos Buenos Aires proponen bajar una serie de impuestos que, argumentan, aumentó Jorge Macri desde su llegada a la sede de Gobierno de la calle Uspallata.

Los tres proyectos apuntan a aliviar la carga tributaria de los porteños apuntando a dos medidas que cuando se modificaron, provocaron revuelo e incomodidad incluso en el oficialismo. Proponen dar marcha atrás con los aumentos aplicados en ABL y patentes este año, que volverían a llevar a las escalas a las de 2023 y 2024, respectivamente.

El tercer proyecto, plantea reducir el impuesto a los sellos, excluyendo de su alcance a los créditos hipotecarios, prendarios, personales y en la refinanciación de tarjetas, que según Romero significaría "una mejora directa en su poder adquisitivo de los vecinos, sin desfnanciar al Ejecutivo porque implica mucho menos del 3% de la recaudación de la ciudad”.